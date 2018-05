romadailynews

: Oggi al #Campidoglio, @BeatriceCovassi lancia la campagna #EUandMe, “una campagna nata per ricordarci quanta… - europainitalia : Oggi al #Campidoglio, @BeatriceCovassi lancia la campagna #EUandMe, “una campagna nata per ricordarci quanta… - romadailynews : Campidoglio lancia ‘Kids for the Cure’ per le scuole d’infanzia: Una mini corsa riservata… - fmavitto : Roma. Il Campidoglio lancia la prima edizione di ‘Kids for the Cure’, dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma – Per la prima volta anche Roma Capitale aderisce e partecipa attivamente alla ‘Race for the. La quattro giorni di salute, sport, benessere e solidarietà per la lotta ai tumori al seno che si svolgerà presso il Circo Massimo dal 17 al 20 maggio. L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e la Commissione capitolina Scuola hanno infatti promosso e organizzato il 17 maggio lafor the. Una mini corsa riservata ai bambini delledell’infanzia, in occasione dell’apertura del Villaggio Komen e della ‘Race for the. L’iniziativa nasce da un’idea condivisa. La prevenzione contro i tumori passa anche attraverso stili di vita corretti che devono essere adottati sin dai primi anni di vita. All’iniziativa parteciperanno 167 bambini, che per l’occasione indosseranno un’apposita pettorina. La corsa avverrà all’interno del Circo Massimo in un’area ...