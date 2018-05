Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola Video : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. [Video] Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualita' e vestire la gloriosa maglia della ...

Calciomercato Juventus : tra possibili arrivi e partenze e l'addio di Gigi : Tra festeggiamenti in corso e ultima di campionato, la Juventus sta progettando il proprio futuro, pensando così di costruire una squadra ancor più competitiva rispetto agli anni passati. Tanti gli argomenti a tenere banco in queste ore....Continua a leggere

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualità e vestire la gloriosa maglia della Juventus. Nella ...

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus - ecco l’offerta per strappare Morata al Chelsea : Calciomercato Juventus – Doppietta per la Juventus che si è aggiudicata campionato e Coppa Italia, adesso il pensiero della dirigenza bianconera è già rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare una rosa già fortissima. Previsti diversi cambiamenti in attacco, il primo potrebbe riguardare l’attaccante Mandzukic, ormai indirizzato all’addio, per questo motivo la Juventus si sta muovendo con ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare un ex Inter Video : La Juventus archivia la stagione nel migliore dei modi, confermandosi per la settima volta consecutiva campione d'Italia 34° titolo [Video] e per la quarta volta di fila vincitrice della Coppa Italia 13° titolo. La dirigenza bianconera si può gettare a capofitto sul mercato, l'obiettivo è quello di far fronte ad alcuni addii eccellenti come quello di Buffon che lascera' il calcio giocato e rendere la squadra ancora più forte e competitiva in ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di Calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Calciomercato Juventus - occhi su Perin : offerta con contropartita al Genoa : Calciomercato Juventus- La Juventus ha conquistato lo scudetto con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma. Adesso la dirigenza può programmare al meglio il futuro, valutazioni in corso per quanto riguarda il mercato e soprattutto per il ruolo di portiere. L’addio di Buffon lascia una casella libera, il titolare sarà Szczesny ma la Juventus ha ...

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa : scelto l'erede di Buffon Video : La Juventus sta gia' lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa : scelto l'erede di Buffon : La Juventus sta già lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Calciomercato Juventus - Morata e Martial sono obiettivi slegati da Higuain : 1 di 2 Successiva Non è pensando all'ipotesi di una cessione di Higuain che la Juventus ha messo nel mirino Alvaro Morata e Anthony Martial . Semmai lo ha fatto per iniziare a programmare la futura ...

Calciomercato Juventus - Higuain verso l'addio : ecco l'erede Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di sacrificare uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain e la scelta sarebbe ricaduta sull'ex attaccante del Napoli, dal momento che nessuna squadra sembra disposta a pagare centoventi milioni di euro per assicurarsi le prestazioni della Joya. Il cartellino di Gonzalo ...

Calciomercato Juventus - ecco l’innesto ‘alla Pogba’ : blitz bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, nella gara di domani contro la Roma può arrivare la matematica ma la società si muove per la prossima stagione ed anche per il futuro, in particolar modo nelle ultime ore chiusa una trattativa, è fatta per il ‘nuovo Pogba’. Secondo quanto riporta gazzamercato.it si tratta di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di origine ghanese ma di passaporto ...

Calciomercato Juventus - che ribaltoni in attacco : Higuain può partire - il nome in pole per il sostituto : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, è pronta la festa scudetto, dopo la conquista della Coppa Italia la dirigenza si è subito mossa per programmare il futuro e non sono da escludere novità clamorose, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Alla fine potrebbe rimanere Dybala mentre sembra inevitabile l’addio di Mandzukic, potrebbe inoltre aprirsi una clamorosa ...