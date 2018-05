Calciomercato Inter | in arrivo il quarto colpo | mossa a sorpresa | innesto in attacco ad

Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Calciomercato Inter - ecco la lista della spesa di Ausilio : l’ultima tentazione si chiama Gundogan : La qualificazione alla prossima edizione di Champions potrebbe dare la possibilità all’Inter di giocare un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo Piazzati i colpi De Vrij e Asamoah, l’Inter adesso si concentra sul match dell’Olimpico contro la Lazio per provare a strappare in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. LaPresse/Simone Bergamaschi Il pass per la massima competizione europea vale oltre ...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

Calciomercato Inter : Asamoah completa le visite mediche - affare fatto! : Calciomercato Inter, Asamoah ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club, affare fatto con i nerazzurri Calciomercato Inter: Asamoah è un nuovo calciatore nerazzurro. Il terzino sinistro vedrà il proprio contratto con la Juventus scadere a fine giugno e dunque sarà libero di accasarsi all’Inter. Secondo quanto rivelato da Premium sport, Asamoah oggi ha svolto le visite mediche con il club di Suning e dunque, dopo aver firmato il ...

Calciomercato Inter - non solo la difesa : ecco i possibili colpi a centrocampo : Calciomercato Inter – L’Inter si gioca la stagione nello scontro diretto per la Champions League contro la Lazio, un solo risultato a disposizione per la squadra di Luciano Spalletti che deve ottenere i tre punti per conquistare la qualificazione, passo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione, già chiusi tre colpi, si tratta di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, ...

Calciomercato Inter - Ausilio risponde alle accuse della Lazio! Dubbi su Cancelo e Rafinha - intanto Strootman… : Calciomercato Inter, Piero Ausilio scatenato in queste ultime ore, arrivano le risposte a Tare ed alla Lazio, intanto si sonda Strootman Calciomercato Inter, il campionato volge al termine e le trattative iniziano ad entrare nel vivo. Certo, i nerazzurri si giocano ancora moltissimo nello scontro diretto contro la Lazio, da vincere assolutamente per entrare in Champions League come da planning estivo, ma Piero Ausilio si sta già muovendo per ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l'Intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...

Calciomercato Inter - Ausilio svela un retroscena su De Vrij - annuncio su Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A, scontro diretto con la Lazio per l’ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League. Il club nerazzurro si muove anche per la prossima stagione, annunciato De Vrij, ecco le dichiarazioni di Ausilio ai microfoni di Sky Sport: “caso De Vrij? Tare ha detto quello che pensa ma se le sue parole erano rivolte ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare un ex Inter Video : La Juventus archivia la stagione nel migliore dei modi, confermandosi per la settima volta consecutiva campione d'Italia 34° titolo [Video] e per la quarta volta di fila vincitrice della Coppa Italia 13° titolo. La dirigenza bianconera si può gettare a capofitto sul mercato, l'obiettivo è quello di far fronte ad alcuni addii eccellenti come quello di Buffon che lascera' il calcio giocato e rendere la squadra ancora più forte e competitiva in ...

