Brad Henke di Orange is the New Black | ordine restrittivo dall' ex fidanzata

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Per 25 episodi gigantesco Desi Piscatella inis the New, serie Netflix, il 52enneè stato accusato'exSimone Toliver di essere stato fisicamente ed emotivamente offensivo.Per questo la donna, che ha lasciatonel 2017, ha chiesto e ottenuto unnei confronti dell'attore. La Toliver sostiene inoltre chel'avrebbe molestata una volta terminata la storia d'amore, con tanto di mazzo di fiori recentemente inviato a casa sua. Un regalo tutt'altro che gradito, visto e considetato che la donna aveva fatto di tutto per mantenere segreto il proprio indirizzo all'ex compagno. prosegui la letturadiis the New'expubblicato su Gossipblog.it 16 maggio 2018 15:04.