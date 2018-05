Bper.it vince premio a IKA 2018

Bper vince premio Abi per Green Finance : Roma, 29 mar. – (AdnKronos) – Bper Banca si aggiudica il premio Innovazione Abi per la Green Finance 2018 con il finanziamento dello strumento per l’efficienza energetica Bper Life4Energy. Il riconoscimento è stato ritirato dal direttore Territoriale Lombardia e Triveneto di Bper Banca Giancarlo Guazzini durante la cerimonia di consegna dei premi nell’ambito del Forum AbiLab.Il premio Innovazione Abi per la Green Finance, ...