Apertura nel segno della debolezza per leeuropee, conmaglia nera, mentre persiste l'incertezza sulle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. A Piazza Affari,l'Ftse Mib cede lo 0,5% a 24.175 punti.Margine Btp-Bund tedesco ina 137,3 punti in avvio, con rendimento del decennale che sfiorava il 2%. Londra invariata, Parigi -0,12% e Francoforte +0,1%.(Di mercoledì 16 maggio 2018)