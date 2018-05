Borsa Milano negativa | banche deboli su politica | vola Vittoria

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti . Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 03:39:00 GMT)

Borsa : Milano prima in Europa con Pirelli : ANSA, - Milano, 15 MAG - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre Borse europee, arginando il calo di Wall Street, con indice Ftse Mib in rialzo dello 0,31%, tra scambi in netta ripresa per 2,8 ...