Borsa Italiana | in forte rialzo il controvalore degli scambi del 16 05 2018

Borsa Italiana OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 32% - Saipem a +12 - 23% (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 03:39:00 GMT)

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 15/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,84 miliardi di euro, con un incremento di ben 465,4 milioni, pari al 19,...

Borsa Italiana OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 31% - Pirelli a +4 - 34% (15 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati dell'Eurozona (15 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:26:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a +3 - 8% - Prysmian a -2 - 2% (14 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Prelios - Borsa Italiana dispone la revoca delle azioni dal Listino : TeleBorsa, - Da oggi, lunedì 14 maggio 2018, le azioni ordinarie Prelios , Cod ISIN IT0004923022, verranno cancellate dal Listino Ufficiale di Borsa. La revoca fa seguito all'Offerta Pubblica di ...

