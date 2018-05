Bomba II guerra riaffiora a Torino

Berlino : oltre 10mila evacuati per il disinnesco di una Bomba della II Guerra Mondiale [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Germania : maxievacuazione a Berlino per una Bomba di 500 kg della II Guerra Mondiale : Maxi evacuazione stamattina nel centro di Berlino per il disinnesco di una bomba di 500 kg risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un cantiere edile nei pressi della stazione centrale. Nella “zona rossa” la stazione centrale, i ministeri dell’Economia e dei Trasporti, alcune ambasciate, l’ospedale dell’esercito tedesco e le sedi dei servizi segreti (BND). Secondo l’agenzia Dpa, verranno evacuate circa ...

Germania : Berlino - maxievacuazione per Bomba Seconda guerra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

La guerra di Mario contro il fiume killer : “È una Bomba ecologica - mi ha ucciso anche il cane” : Immagini che parlano più delle parole: schiuma e odore nauseabondo nel Rio Scoldo, un piccolo torrente che scorre in provincia di Biella...Continua a leggere

"Nessun Bombardamento in Siria - la guerra avanza solo nei media" - : "La Russia promette di abbattere tutti i missili lanciati in Siria. Preparati Russia, perché arriveranno buoni, nuovi ed "intelligenti", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca. L'ex comandante dell'...

“Falsa!”. Maria - bordata contro Barbara D’Urso. La De Filippi stavolta ci va pesante. Ospite di ‘Che tempo che fa’ sgancia una vera e propria Bomba. Sul web è già guerra tra i fan delle due regine della televisione. Ahia! : Che le cose tra loro non andassero a gonfie vele era cosa nota. Epperò un attacco frontale del genere, per di più in una rete rivale, nessuno se lo sarebbe aspettato. Succede così che Maria De Filippi, Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa?, se la prende con quella che, a conti fatti, è la sua maggiore competitor al momento. Non Milly Carlucci – nonostante la vittoria negli ascolti su Amici di sabato scorso – piuttosto la prossima ...

Domenica a Bologna verrà disinnescata una Bomba della Seconda guerra mondiale : 9.401 persone saranno evacuate, e ci saranno modifiche alla circolazione di auto, mezzi pubblici, treni e aerei The post Domenica a Bologna verrà disinnescata una bomba della Seconda guerra mondiale appeared first on Il Post.

Wall Street : tuffo a Bomba con guerra dazi - harakiri tecnologici : In risposta alla politica commerciale protezionistica ed isolazionista del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Cina ha annunciato l'imposizione di dazi su 128 prodotti americani. La reazione a Wall Street è ...

FANO - Bomba FATTA ESPLODERE IN MARE/ Video - ordigno Seconda Guerra Mondiale brillato a 2 miglia dalla costa : BOMBA a FANO, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale FATTA ESPLODERE nel MARE Adriatico: operazioni di brillamento ok a 2 miglia dalla costa e 10metri in profondità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Bomba A FANO DISINNESCATA IN MARE/ Ordigno Seconda Guerra Mondiale : la gente torna a casa - riprendono i treni : BOMBA a FANO, Ordigno della Seconda Guerra Mondiale disinnescato e portato in MARE, sindaco: "Cessato allarme". Ecco quando esploderà la BOMBA inglese con 255 chili di tritolo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:55:00 GMT)

FANO - Bomba SECONDA GUERRA MONDIALE DISINNESCATA IN MARE/ Cessata evacuazione per 23mila cittadini : BOMBA a FANO, ordigno della SECONDA GUERRA MONDIALE disinnescato e portato in MARE, sindaco: "Cessato allarme". Sarò fatto brillare al largo della cittadina pesarese: la BOMBA è inglese(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Fano - rimossa all'alba la Bomba della Seconda Guerra Mondiale innescata per errore : L'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale era stato ritrovato ieri mattina in un cantiere sul lungomare Sassonia. L'innesco potrebbe essere avvenuto casualmente durante le operazioni di recupero. E' stata imbracata e sarà fatta brillare in mare. Evacuato l'ospedale Santa Croce, stop ai treni, chiusi anche il porto e lo spazio aereo

Fano - rimossa all'alba la Bomba della seconda guerra mondiale innescata per errore : L'ordigo risalente alla seconda guerra mondiale era stato ritrovato ieri mattina in un cantiere sul lungomare Sassonia. L'innesco potrebbe essere avvenuto casualmente durante le operazioni di recupero. E' stata imbracata e fatta brullare in mare. Evacuato l'ospedale Santa Croce, stop ai treni, chiusi anche il porto e lo spazio aereo