Bolzano | trent' anni fa le bombe di ' Ein Tirol'

Maternità - pochi servizi e disoccupazione Save the Children : “Italia divisa in due Trento e Bolzano top - Campania in coda” : Non è un Paese per mamme. In Italia è sempre più difficile per le donne che lavorano bilanciare la professione con la gestione della famiglia. Al Sud lo è ancora di più. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children Le equilibriste. La Maternità in Italia, diffuso in vista della Festa della mamma. Lo studio contiene un focus con la classifica, elaborata dall’Istat per Save the Children, delle regioni italiane dove è più o meno facile avere ...