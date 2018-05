BMW - la prima Casa che può avviare test di guida autonoma in Cina

quattroruote

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il gruppo BMW ha ottenuto i permessi necessari perdei veicoli ain. La "Shanghai Intelligent Connected Autonomous DrivingLicense" rilasciata dagli enti preposti consentirà di collaudare i prototipi e latedesca è il primo costruttore internazionale a ottenere questa certificazione. Livello 3 e 4. L'obiettivo è quello di sviluppare i sistemi didi Livello 3 e 4 che presto raggiungeranno il mercato, come confermato dalla Strategia "number One > Next" che la BMW sta sviluppando per rinnovare la propria gamma. Il primo step sarà quello di utilizzare due prototipi derivati dalla BMW Serie 7 su un percorso di 5,6 km nella città di Shanghai. Entro la fine del 2018 il numero dei veicoli salirà a sette, consentendo così di aumentare considerevolmente il volume dei dati raccolti per l'affinamento dei ...