Birth Io Sono Sean | film stasera in tv 20 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: mi sono rotto il cazzo di questa storia del birth name dio porco ma perché non siete capaci di rispettare una e dic… - leejooheongi : mi sono rotto il cazzo di questa storia del birth name dio porco ma perché non siete capaci di rispettare una e dic… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018)Ioè ilin tv domenica 202018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 00:30. Il thriller diretto da Jonathan Glazer ha come protagonista Nicole Kidman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIoin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:USCITO IL: 17 dicembre 2004 GENERE: Drammatico, Giallo ANNO: 2004 REGIA: Jonathan Glazer CAST: Nicole Kidman, Cameron Bright, Danny Huston, Lauren Bacall, Arliss Howard, Anne Heche, Peter Stormare, Ted Levine, Cara Seymour DURATA: 100 MinutiIoin tv:Dieci anni dopo la morte del marito, Anna sta per risposarsi; ma a turbare la sua ritrovata serenità compare un bambino che ...