Bimbo di tre anni cade dal terzo piano | è ricoverato al Meyer di Firenze

Pioltello - Bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore/ Tragedia alle porte di Milano : Pioltello , bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore , Tragedia alle porte di Milano : è accaduto questa sera, attorno alle 20:30, in un palazzo di piazza Garibaldi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:48:00 GMT)

Riomaggiore : Bimbo di un anno cade da tre metri di altezza : Grande paura per una coppia di crocieristi, entrambi stranieri: il loro piccolo, un bimbo di un anno, è accidentalmente caduto stamani, intorno alle 12, a Riomaggiore. Era in braccio alla mamma e forse si è sbilanciato, precipitando per tre metri oltre una ringhiera che conduce al mare. Un grande spavento per la coppia di crocieristi. Immediato l’intervento dei soccorsi: a quanto si apprende il bimbo era in buone condizioni e cosciente. ...