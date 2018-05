Bimbo di 6 anni colpito da ictus

Francia - Bimbo di 5 anni chiama il 118 e salva il padre : Francia, bimbo di 5 anni chiama il 118 e salva il padre Non conosceva l’indirizzo di casa ma ha saputo guidare i poliziotti fino alla sua casa Continua a leggere L'articolo Francia, bimbo di 5 anni chiama il 118 e salva il padre proviene da NewsGo.

Fa sesso con la figlia 20enne per anni e genera un Bimbo : “Le ho solo dato il mio sperma” : Fa sesso con la figlia 20enne per anni e genera un bimbo: “Le ho solo dato il mio sperma” La figlia di Gregory St Andre ha dato alla luce il suo primo figlio nel febbraio di quest’anno. Il padre sarebbe proprio il 37enne americano, che ha però negato di aver mai fatto sesso con la […] L'articolo Fa sesso con la figlia 20enne per anni e genera un bimbo: “Le ho solo dato il mio sperma” proviene da NewsGo.

Fa sesso con la figlia 20enne per anni e genera un Bimbo : “Le ho solo dato il mio sperma” : La figlia di Gregory St Andre ha dato alla luce il suo primo figlio nel febbraio di quest'anno. Il padre sarebbe proprio il 37enne americano, che ha però negato di aver mai fatto sesso con la giovane: "Le ho solo dato una tazza del mio sperma, ma non so cosa ci abbia fatto".Continua a leggere

Normandia - «Mi sa che papà è morto» : Bimbo di 5 anni chiama i soccorsi e salva il padre in coma : Un bambino di 5 anni è riuscito a chiamare i soccorsi per telefono e a guidare un'ambulanza fino alla sua casa, salvando li padre che era caduto in stato di incoscienza in coma diabetico....

RIMINI - Bimbo 8 ANNI SALVA MAMMA “AIUTO - VUOLE UCCIDERLA”/ A Treviso invece madre butta la figlia dal terrazzo : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 ANNI vola giù dal terrazzo: ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio. A RIMINI figlio SALVA la madre dal compagno(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:43:00 GMT)

Catania - dimenticano Bimbo di 11 anni dopo la gita : due insegnanti denunciati : Il piccolo lasciato da solo a terra dal pullman e rassicurato dai passanti, poi un insegnante è tornato indietro a riprenderlo.Continua a leggere

Bimbo di 11 anni dimenticato in gita scolastica. E il prof gli ordina : 'Non dirlo a nessuno' : Non lo hanno dimenticato a casa come il Kevin di Mamma ho perso l'aereo e non sono i suoi genitori, ma ha dell'assurdo l'episodio avvenuto a Catania : e non è la trama di un film, è tutto vero. Un ...

Usa - punizione shock a Bimbo di 4 anni : maestra ordina di tirargli sassi : Ha dell'incredibile , e del raccapricciante, ciò che è' successo a Forrest City, in Arkansas. Una maestra, per punire uno dei suoi bambini, ha deciso di organizzare una vera e propria lapidazione da ...

Bimbo di 10 anni cade da balcone al sesto piano : è gravissimo : di Alessia Marani È precipitato da un balcone al sesto piano dopo aver 'scalato' il parapetto grazie alla scala di un cantiere all'interno del palazzo. Sono gravissime le condizioni del bambino di 10 ...

Roma - Bimbo di 10 anni precipita dal balcone : è grave : Un bambino di 10 anni è precipitato da un balcone di un palazzo di via Perin del Vaga, in zona Flaminio a Roma. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Dalle primissime informazioni, sembra che il bimbo sia finito all’interno di una chiostrina. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, il bambino è stato raggiunto e affidato al 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. L'articolo Roma, bimbo di 10 anni precipita dal ...

MILANO - Bimbo DI 3 ANNI PRECIPITA DALLA FINESTA DOPO AVER INSEGUITO LA PALLINA/ Morto dopo un volo di 15 metri : MILANO, BIMBO di 3 ANNI PRECIPITA dopo AVER INSEGUITO la PALLINA: una tragedia è avvenuta ieri sera alle porte del capoluogo lombardo, precisamente a Seggiano di Pioltello(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:13:00 GMT)

Milano - Bimbo di 4 anni cade dal quinto piano mentre gioca e muore : Secondo le prime testimonianze il piccolo stava giocando in casa con una pallina che è volata giù e, complice un attimo di distrazione dei genitori, si sarebbe...

Milano - Bimbo di 3 anni precipita dal balcone per inseguire la palla e muore : Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, è precipitato dal balcone dell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Un bimbo di origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di Milano, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per ...

Reggio Emilia - cerca di scavalcare cancello : Bimbo di 8 anni rimane infilzato - è grave : Il piccolo è stato trasporto in elicottero all'ospedale di Parma e ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere