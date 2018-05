Biglietti SPAL-Sampdoria domenica 20 maggio | come acquistare i tickets per l’ultima

oasport

(Di mercoledì 16 maggio 2018)20, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la, che affronterà lain un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima posizione a pari punti con il Crotone, possono contare sul vantaggio degli scontri diretti, nei confronti dei calabresi. Uomini di Zenga attesi, poi, da un match che definire impossibile è poco: contro il Napoli al San Paolo. Una situazione molto intricata che i padroni di casa si augurano di sbrogliare a proprio vantaggio, affrontando la compagine blucerchiata con poco da chiedere a questo campionato. Sicuramente, però, la formazione di Giampaolo ...