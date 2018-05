Biglietti falsi per il Clasico | il Barcellona sospende quasi 3 000 soci

Biglietti falsi per Roma-Barcellona - un arresto : Roma – Biglietti a prezzi stracciati per il match di Champions League Roma-Barcellona pubblicizzati su internet. Assicurando che il pagamento ed il ritiro del tagliando poteva avvenire nei pressi dello stadio. Fidandosi dell’allettante annuncio, un ignaro turista polacco si e’ recato allo Stadio Olimpico, convinto di poter assistere alla partitissima. Ad evitare la truffa ai suoi danni, gli agenti della Divisione Polizia ...

Biglietti per i concerti di Vasco - sequestrati otto siti falsi : indagati due truffatori : La polizia postale dell’Emilia-Romagna, coordinata dal pm Luca Venturi, ha oscurato e sequestrato otto siti internet spacciatisi per rivenditori ufficiali dei Biglietti per i concerti del prossimo tour estivo di Vasco Rossi...

