BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 17 maggio alle 16 | 30 conferenza di Stefano Caracciolo

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 3 maggio alle 17 presentazione romanzo in via Scienze : Ha inoltre scritto e interpretato gli spettacoli "Mutamenti" e "Prèt à Porter", di cui è anche direttrice artistica. Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 5 aprile alle 17 conferenza in via Scienze : Aldo Moro a quarant'anni dal suo assassinio, ricordato da Guido Formigoni 04-04-2018 / Giorno per giorno Proporrà una serie di riflessioni su Aldo Moro e il suo ruolo di statista e di politico la ...