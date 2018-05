Berlusconi | ' passo di lato' per evitare voto

Notizie del giorno : Governo - Berlusconi fa il passo di lato : Notizie del giorno: Silvio Berlusconi dà il via libera al Governo Lega-M5S, pur confermando che non voterà la fiducia. Il possibile accordo di Governo tra Lega e M5S dovrà passare anche l’esame del Quirinale Notizie del giorno. Nuovo Governo: Silvio Berlusconi dà il via libera al Governo Lega-M5S News. Nuovo Governo: Silvio Berlusconi dà il via libera al Governo Lega-M5S, pur confermando che non voterà la fiducia: il leader di Forza Italia ...

Governo - Berlusconi sconfitto Non gli resta che sperare nel flop Le insidie del 'passo di lato' : E alla fine una soluzione, anche se all’italiana, è arrivata. Berlusconi compie il famoso “passo di lato” e lascia il via libero a Salvini di fare un Governo con Di Maio, pur non rompendo l’alleanza. Tuttavia, ribadisce l’ex cavaliere, Forza Italia non voterà la fiducia ad un esecutivo giallo - verde. Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Passo indietro di Berlusconi importante. Ora al lavoro con Salvini - ma ci vorranno più di 24 ore” : “E’ un momento importante. Ha prevalso la responsabilità, sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini e inizieremo a parlare dei temi per il Paese, poi dopo parleremo di nomi. La cosa importante è il contratto di Governo, perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi. E’ un momento importante, ma abbiamo ancora tanto da ...

Appello della Lega a Berlusconi Giorgetti chiede il passo indietro "Ci aiuti a fare un governo con M5s" : Se Silvio Berlusconi decidera' di sostenere un governo neutrale, "credo che ci sara' un grosso problema" all'interno della coalizione di centrodestra. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, incontrando i cronisti a Montecitorio. A chi gli chiede se in questo caso la Lega considera' chiusa l'alleanza con Forza Italia, Giorgetti ha risposto "si'". Segui su ...

Governo - i timori di Renzi nella telefonata a Salvini : “Ma non riuscite a convincere Berlusconi a fare un passo indietro?” : Quando tutto stava per precipitare, mentre il presidente della Repubblica affinava le frasi per spiegare con linguaggio felpato ai partiti e agli italiani quali sono i rischi di un voto tra luglio e ottobre, c’è stato un colloquio tra due insospettabili per tentare una soluzione in extremis, almeno nelle intenzioni di uno dei due. Matteo Renzi ha telefonato a Matteo Salvini, perché non poteva credere che davvero Lega e Movimento Cinque ...

