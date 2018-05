Berlusconi | ' Ora non sono tentato di tornare in Parlamento | vedremo'

La Procura non si oppone - ora è ufficiale : Berlusconi è candidabile : La Procura generale di Milano ha deciso di non opporsi alla decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza ha sancito la riabilitazione nei confronti di Silvio...

La riabilitazione ora è definitiva La procura non impugna il verdetto su Berlusconi : La riabilitazione di Silvio Berlusconi è definitiva. La procura generale infatti non ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Di fatto venerdì scorso il Tribunale aveva fatto decadere l'incandidabilità di Berlusconi e gli effetti sulla condanna della legge Severino. La procura aveva 15 giorni di tempo per impugnare il provvedimento. La procura ha scelto dunque di non opporsi al verdetto. E a questo punto nessun ostacolo può ...

I sovranisti ora fanno paura e la Ue si affida a Berlusconi : Nel centrodestra le perplessità sull'operazione Lega-Cinquestelle sono sempre più visibili e manifeste. Sia Forza Italia che Fratelli d'Italia prendono sempre più le distanze dal possibile governo giallo-verde. Le critiche sono sempre più mirate e circostanziate, la sensazione è che la sintesi sia impossibile e ci si trovi di fronte a un vicolo cieco, anche se l'esecutivo dovesse partire. In ogni caso la linea è quella di non adottare toni ...

Travaglio : 'Berlusconi delinquente era e delinquente rimane'. Sallusti : 'Allora lui è un diffamatore' : Duro botta e risposta su Silvio Berlusconi fra il direttore del Fatto Quotidiano MarcoTravaglio e del Giornale Alessandro Sallusti da Giovanni Floris a diMartedì su La7 . 'Con la riabilitazione non è ...

Berlusconi può tornare in Parlamento. E ora? : Silvio Berlusconi è stato riabilitato dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Una decisione che annulla gli effetti della Legge Severino, a seguito della condanna definitiva per frode fiscale emessa nell'agosto del 2013, che comportò la decadenza dell'ex premier da senatore. La riabilitazione consente ora a Berlusconi di potersi candidare sia alla Camera che al Senato. Anzi, per il leader azzurro potrebbe aprirsi in ...

Trattativa M5S-Lega - Berlusconi aspetta : non è ancora il momento delle barricate : Magari avrebbe preferito una tribuna d'onore, invece di uno scomodo loggione. Ma adesso tocca stare a guardare. E, allora, tanto vale mettersi comodi. La riabilitazione di Silvio Berlusconi non ha ...

Silvio Berlusconi riabilitato - non è ancora finita : ecco come le toghe possono incastrarlo di nuovo : È stato riabilitato, Silvio Berlusconi , ma non è ancora finita. Il procuratore generale di Milano ha infatti ancora due settimane di tempo dal deposito dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza , ...

Grillo show contro Berlusconi : “Nano riabilitato - ora ci sono i giovani che lo bullizzano” : Beppe Grillo ha commentato la notizia della riabilitazione di Silvio Berlusconi in Parlamento nel corso del suo show "Insomnia" all'Auditorium di Isernia: "Mi hanno riabilitato anche il nano, adesso. E ora mi aspetto una bella campagna elettorale, così almeno il mio repertorio se ne avvantaggia"Continua a leggere

Cacciari : "Con la riabilitazione Berlusconi potrà pressare ancora di più Salvini" : "Con questa riabilitazione Berlusconi potrà pressare ancora di più Salvini". Commenta così la sentenza che riabilita il leader di Forza Italia alla vita politica. "E Salvini dovrà tener conto di questo scomodo alleato" ha concluso Cacciari.

Ora Berlusconi avverte Salvini : «Rifletta prima di chiudere» Il piano per tornare in Senato : Ma il Cavaliere, dopo la notizia della riabilitazione giudiziaria, non romperà il patto con l’alleato: «Ho dato la mia parola e la mantengo». Pronto un posto in Senato.

Di Maio : "Berlusconi riabilitato? Non cambia nulla. Con Lega non parliamo ancora di nomi" : Di nomi non abbiamo parlatoancora, oggi si parla del contratto di governo" ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle al suo arrivo a Milano per l'incontro con Salvini. "La riabilitazione di Berlusconi non cambia nulla nella trattativa".