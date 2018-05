Berlusconi | la procura generale non si oppone alla riabilitazione

Berlusconi di nuovo candidabile - la procura generale non si oppone : definitiva la riabilitazione : Dopo aver letto le carte, il magistrato ritiene che nel provvedimento non ci siano vizi di legittimità. Specie nella parte sulla buona condotta nonostante i...

Ruby ter - la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per Berlusconi : Chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter . La procura di Torino ha ribadito la richiesta di processare il Cavaliere e Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, ...

Ruby ter - Silvio Berlusconi rischia un altro processo : la procura di Torino chiede il rinvio al giudizio : Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di ...

Fede-Minetti - bunga bunga fataleSi aprono le porte della galera"Procuravano donne a Berlusconi" : Processo Ruby bis, dura sentenza di condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti. Se la decisione fosse confermata in Cassazione per entrambi si spalancherebbero le porte del carcere. Ma ci sono diversi dubbi Segui su affaritaliani.it

Fede-Minetti - bunga bunga fataleSi aprono le porte della galera"Procuravano donne a Berlusconi" : Processo Ruby bis, dura sentenza di condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti. Se la decisione fosse confermata in Cassazione per entrambi si spalancherebbero le porte del carcere. Ma ci sono diversi dubbi Segui su affaritaliani.it

Perché Renzi e Berlusconi aiutano Mattarella ad allontanare il patto per procura dei populisti : Il patto del Nazareno, inteso come l'incrocio eroico e passionale tra il centrosinistra di Matteo Renzi e il centrodestra di Silvio Berlusconi, come avrete forse notato negli ultimi mesi, e in ...