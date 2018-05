Berlusconi | la procura generale di Milano non si oppone alla riabilitazione

La riabilitazione ora è definitiva La procura non impugna il verdetto su Berlusconi : La riabilitazione di Silvio Berlusconi è definitiva. La procura generale infatti non ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Di fatto venerdì scorso il Tribunale aveva fatto decadere l'incandidabilità di Berlusconi e gli effetti sulla condanna della legge Severino. La procura aveva 15 giorni di tempo per impugnare il provvedimento. La procura ha scelto dunque di non opporsi al verdetto. E a questo punto nessun ostacolo può ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Berlusconi - la procura generale non si oppone alla riabilitazione : La procura generale di Milano guidata da Roberto Alfonso ha deciso di non opporsi al provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza ha copncesso la riabilitazione al premier Silvio Berlusconi. Il ...

Berlusconi di nuovo candidabile - la procura generale non si oppone : definitiva la riabilitazione : Dopo aver letto le carte, il magistrato ritiene che nel provvedimento non ci siano vizi di legittimità. Specie nella parte sulla buona condotta nonostante i...

Ruby ter - la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per Berlusconi : Chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter . La procura di Torino ha ribadito la richiesta di processare il Cavaliere e Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, ...

Ruby ter - Silvio Berlusconi rischia un altro processo : la procura di Torino chiede il rinvio al giudizio : Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di ...

Fede-Minetti - bunga bunga fataleSi aprono le porte della galera"Procuravano donne a Berlusconi" : Processo Ruby bis, dura sentenza di condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti. Se la decisione fosse confermata in Cassazione per entrambi si spalancherebbero le porte del carcere. Ma ci sono diversi dubbi Segui su affaritaliani.it

Perché Renzi e Berlusconi aiutano Mattarella ad allontanare il patto per procura dei populisti : Il patto del Nazareno, inteso come l'incrocio eroico e passionale tra il centrosinistra di Matteo Renzi e il centrodestra di Silvio Berlusconi, come avrete forse notato negli ultimi mesi, e in ...