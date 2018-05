BERLUSCONI | “IN UE TEMONO M5S-LEGA | MA NESSUN COMPLOTTO” Vertice Ppe | Orban | “Silvio mio

Salvini : “In Forza Italia si ragiona - ci provo fino all’ultimo”. Di Maio : “Stallo? BERLUSCONI meno responsabile di altri” : Il tempo è scaduto, ma Matteo Salvini insiste. E’ questione di ore e Sergio Mattarella convocherà il o la presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo neutro, ma in casa del centrodestra continuano le agitazioni. “I ragionamenti in queste ore”, ha detto il leader del Carroccio, “si fanno in Forza Italia, di cui capisco tutte le remore e i dubbi”. E ha quindi rilanciato: “Confermo che fino all’ultimo ...

Salvini non rompe con BERLUSCONI : “In campo per un governo di centrodestra” : Matteo Salvini non rompe con l’alleato Berlusconi e insiste nel chiedere un mandato a Mattarella per formare un governo di centrodestra. «Contiamo - ha detto al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato - che sia l’ultima volta che cerchiamo una maggioranza. Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non...

SALVINI - “INCARICO GOVERNO? ATTENDO MATTARELLA”/ “Legge elettorale e riforme”; Di Maio - “piegato a BERLUSCONI” : SALVINI boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:50:00 GMT)

Vincent Bollorè - Marina BERLUSCONI : “In Tim si è comportato come Attila. Ma Attila aveva creato un impero” : “Il signor Bolloré non si è smentito neppure nel modo in cui si è comportato anche in Tim, perché ha usato la delicatezza e la compostezza di Attila. Soltanto che Attila poi un impero enorme era riuscito a crearlo”. Parola di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, che nel giorno peggiore per il finanziere bretone – fermato a Nanterre con l’accusa di corruzione – ha colto la palla al balzo per ...

BERLUSCONI : “Insultati ma da noi mai veti” Salvini : “Faccio di tutto per fare il governo” : Berlusconi: “Insultati ma da noi mai veti” Salvini: “Faccio di tutto per fare il governo” Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato”. Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due […]

M5S - fra BERLUSCONI “IN galera” e “non ostile” ci passa un governo : (Foto: Lapresse) Certo dev’essere dura per un movimento che, stando per esempio alle parole del suo pasdaran Alessandro Di Battista, vorrebbe Berlusconi “in galera” doversi ridurre ad accettare un eventuale sostegno esterno dei voti che fanno riferimento all’ex cav. Quello che “ha pagato Cosa Nostra, il principe dell’illegalità” che in un Paese normale, non il nostro “con scarsa memoria”, starebbe dietro le sbarre sarebbe trasformato ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Inutile incontrarsi finché Di Maio metterà veti. Rapporto Lega-BERLUSCONI è solido” : Centinaio dà la sua lettura dell’inversione del calendario deciso da Mattarella: “Secondo me è il segnale che Mattarella ha fretta di chiudere”. E se il Capo dello Stato affidasse un mandato esplorativo all’ultimo che consulterà, cioè il Presidente del Senato Casellati? “Può darsi sia la volontà del Presidente della Repubblica di capire se si può iniziare a dare qualcuno la possibilità di poter capire se ci sono ...

Di Maio : “Incontrare Salvini? Solo se non si parla di BERLUSCONI. Il centrodestra non esiste” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio torna a parlare di un ipotetico accordo di governo con la Lega: "Se dobbiamo farlo per dirci Berlusconi sì, Berlusconi no, non serve. Io non voglio far saltare il tavolo, né con Lega né con il Pd. E voglio agevolare il lavoro del presidente della Repubblica nel trovare una maggioranza. Ma dobbiamo arrivare agli incontri con le condizioni giuste".Continua a leggere