Berlusconi ' In europa grande preoccupazione per l Italia | ma nessun complotto'

Silvio Berlusconi sulla "preoccupazione" Ue : "Complotto contro l'Italia? No - è il contrario : in Europa ci vogliono aiutare" : "In Europa c'è una grande preoccupazione" per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5S-Lega. Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del vertice Ppe di Sofia. Secondo Berlusconi, "non c'è nessun complotto dell'Europa nei confronti dell'Italia, al contrario. Non è un complotto è il contrario del complotto - ha detto Berlusconi - l'Europa sta cercando di darci una mano, c'è la voglia ...

Siria - Berlusconi : 'Oggi l'Italia non conta niente - in Europa e nel mondo' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente'.