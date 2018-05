Berlusconi al summit Ppe | «Timori in Europa ma nessun complotto contro M5S e Lega»

Consultazioni - summit Forza Italia a Roma da Berlusconi alle 13 : Roma, 4 apr. , askanews, E' in programma alle 13 il pranzo di lavoro a palazzo Grazioli convocato da Silvio Berlusconi per un confronto in vista delle Consultazioni di Forza Italia al Quirinale domani ...

Camere - stallo a summit capigruppo - Fi : M5s non parla con Berlusconi : Nulla di fatto al vertice dei capigruppo di tutte le forze politiche. Durante l'incontro, infatti, non si è trovata la quadra sui nomi per le presidenze delle Camere . "Il M5s - spiega Renato Brunetta ...

Fi : M5s non parla con Berlusconi - Stallo al summit dei capigruppo - : Roma, 22 mar. , askanews, Nulla di fatto al vertice dei capigruppo di tutte le forze politiche. Durante l'incontro, infatti, non si è trovato un accordo sui nomi per le presidenze delle Camere. 'Il ...