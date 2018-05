Beppe Grillo sul caso Cambridge Analytica | Non vedo dov' è lo scandalo Siamo

Beppe Grillo pensa a un Euro a due velocità. E pronostica che il contratto di governo si farà : Euro a due velocità, flussi migratori da controllare e accordo di governo a un passo. Beppe Grillo torna a dire la sua in una lunga intervista al Newsweek rilanciata sul suo blog."L'Unione Europea in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme. Il Parlamento Europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari - afferma -. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un ...

Governo - Beppe Grillo : “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul referendum consultivo sull’euro : “Siamo favorevoli” : “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma accadrà”. In un’intervista a Newsweek, rilanciata dal suo blog, Beppe Grillo afferma che “possiamo trovare un accordo”. La via per raggiungere l’intesa, secondo il fondatore del M5s, è puntare “a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese”, “a un reddito di cittadinanza“,”migliorare la vita delle persone”. Sull’Unione ...

Beppe Grillo - rosica - e scherza sulla riabilitazione di Berlusconi : Con il verdetto del tribunale di Milano di fatto il Cavaliere torna candidabile e questa nuovo sviluppo comunque potrebbe avere effetti sulla politica di questi giorni e anche in quelli sul lungo ...

Beppe Grillo : "Il mio ruolo non cambia". Vertice con Di Maio e Casaleggio a Roma : Beppe Grillo è arrivato a Roma. Arrivando all'Hotel Forum, alla domanda dei cronisti se con il M5S al governo il suo compito nel Movimento sia terminato, il garante M5S risponde "Ma state scherzando? Ditemi che state scherzando". Poco dopo Grillo è stato raggiunto in albergo da Davide Casaleggio assieme a Enrica Sabatini. In seguito è arrivato anche il leader del Movimento Luigi Di Maio a bordo della sua auto.

Beppe Grillo torna ad Isernia con lo spettacolo 'Insomnia' - : Chissà se all'interno del suo spettacolo farà riferimento al governo che sta per nascere grazie all'accordo Lega e M5S, ma di sicuro cercherà in ogni modo di dribblare i giornalisti. Beppe Grillo sta ...

Un tweet di Beppe Grillo che non è invecchiato bene : «Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese» The post Un tweet di Beppe Grillo che non è invecchiato bene appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio conferma che nel M5s sono dei cialtroni : 'Decide Beppe Grillo - ma al voto credo che andremo con le stesse l : Sergio Mattarella propone un 'governo neutrale' e l'offerta viene rispedita al mittente da tutti, tranne il Pd. M5s, Lega e Giorgia Meloni rifiutano in toto quello che bollano come governo tecnico, ...

Renzi contro M5s "referendum Euro? Sbroccano"/ Ma Beppe Grillo e Di Maio puntano a nuove elezioni : Matteo Renzi si schiera contro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Luigi Di Maio sembrano però puntare a vincere le elezioni tornando presto al voto(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:59:00 GMT)

"Voglio il referendum sull'euro"Beppe Grillo sconfessa la linea Di Maio : Grillo sulla scia della Le Pen: rilancia il referendum sull'euro e parla persino di possibile uscita dall'Ue. sconfessata la linea governativa di Di Maio. Per il M5s Palazzo Chigi più lontano? Segui su affaritaliani.it

REFERENDUM SULL'EURO/ Beppe Grillo - il Washington Post e le domande vietate in Italia : Beppe Grillo ha rilanciato la proPosta di un REFERENDUM SULL'EURO. E la moneta unica è finita anche sotto attacco del Washington Post.

Beppe Grillo : “Referendum su Euro"/ La posizione di Di Maio e l'affondo di CasaPound : “Adesso basta” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:12:00 GMT)

"Voglio il referendum sull'euro"Beppe Grillo sconfessa la linea Di Maio : Grillo sulla scia della Le Pen: rilancia il referendum sull'euro e parla persino di possibile uscita dall'Ue. sconfessata la linea governativa di Di Maio. Per il M5s Palazzo Chigi più lontano? Segui su affaritaliani.it

Cosa ha detto davvero Beppe Grillo sull’Euro : Dice che ha proposto un referendum sulla "zona euro", ma per il momento non sembra che il resto del Movimento condivida molto la sua proposta The post Cosa ha detto davvero Beppe Grillo sull’Euro appeared first on Il Post.

Beppe Grillo : “REFERENDUM SU EURO - ROSATELLUM COLPO DI STATO/ Scontro tra Renzi e M5s riapre ‘ferita’ nel Pd : BEPPE GRILLO, "referendum sull'EURO, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:10:00 GMT)