Basta una donna alla finestra per creare un noir

Tra una videocamera e un'automobile spunta l'Unità all'asta : Bastano 300mila euro per comprarsela : Tra una berlina e una videocamera, spunta l'Unità. Potrebbero bastare 300mila euro per aggiudicarsi il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. La gara è apparsa sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie di Roma: dal 21 al 24 maggio si aprirà l'asta per rilevare la testata dello storico giornale di riferimento della sinistra italiana. Come aveva anticipato l'HuffPost, il mese scorso la III sezione civile del Tribunale di Roma ...

“Le cicatrici…”. Michelle Hunziker nella bufera. Basta una foto e si scatena l’inferno : “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta… ( madre Teresa di Calcutta ) un bacio grande”, Michelle Hunziker ha usato una frase di madre Teresa di Calcutta per dare il buongiorno ai suoi fan su Instagram. Ed è stata subito bufera. La Hunziker, che si è fatta immortalare con un vestito rosso con una scollatura profondissima ha fatto infuriare i fan che sì, le hanno regalato centinaia di migliaia ...

Può Bastare al nostro golfo una bandiera blu da issare su poche spiagge? : ... sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 , canale 661, oltre che in streaming sul sito internet www.

“Adesso Basta!”. Ambra esplode in radio. Tutta colpa di una domanda sulla sua vita privata - volano parole grosse : Ambra Angiolini senza freni. L’ex ragazza terribile di Non è la Rai nei giorni scorsi al centro delle polemiche per il maglione indossato il primo maggio, è tornata a parlare. Lo ha fatto ai microfoni di Mattino 24 e i peli sulla lingua sono davvero pochi. La prima bordata è proprio contro i critici: “Credo di essere stata quella più sfornita a livello di marchi sul corpo. Sfera Ebbasta stesso è intervenuto sui social dicendo ‘Se è ...

Jaguar Project 8 - quando una normale XE non Basta" : 'La berlina più prestazionale del mondo continua il suo processo di miglioramento - ha dichiarato John Edwards, Jaguar Land Rover Special Operations managing director - Il team della divisione ...

Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso - Basta odi” : Pd, dalla direzione sì unanime alla relazione Martina: “Con M5s capitolo chiuso, basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Direzione Pd - sì unanime alla relazione di Martina : 'No governi con centrodestra e M5S - Basta odio' : Tregua armata nel Pd al termine della Direzione riunita al Nazareno dopo gli scontri dei giorni scorsi. Con M5s il 'capitolo è chiuso', ha detto Maurizio Martina chiedendo al partito di rinnovargli la ...

Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : "Con M5s capitolo chiuso - Basta odi" : Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione del segretario

Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso - Basta odi” : Pd, dalla direzione sì unanime alla relazione Martina: “Con M5s capitolo chiuso, basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : "Con M5s capitolo chiuso - Basta odi" : Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione del segretario

Scioglimento Comuni - Ferro : 'Nnon Basta mandare a casa sindaci e consiglieri comunali' : Nessuno è immune dalla possibilità di sbagliare, ma chi fa politica e conosce il territorio, conosce le storie delle persone, non ha bisogno del certificato del casellario giudiziario per decidere ...

Ricerca : ecco come ricordare i sogni - Basta assumere una particolare vitamina : I Ricercatori dell’Università di Adelaide hanno condotto uno studio, pubblicato su Perceptual and Motor skills, su 100 persone che hanno assunto una integrazione di una particolare vitamina ad alte dosi (240 mg) prima di andare a letto. “I nostri risultati mostrano che l’assunzione di B6 ha migliorato la capacità delle persone di ricordare i sogni rispetto a un placebo. La vitamina B6 non ha influenzato la vividezza, la ...

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso Basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

“Basta corna - non ne posso più”. Turbolenze vip per la bellissima star. Il marito - non troppo fedele - stavolta l’ha combinata grossa. E in molti già scommettono su una rottura (non troppo) a sorpresa : Una vita sentimentale che, negli ultimi anni, definire travagliata è un bell’eufemismo. Un matrimonio che pareva arrivato al capolinea, con una serie di indizi (compresa qualche uscita pubblica senza fede al dito) che non avevano fatto altro che avvalorare le ipotesi avanzate dalle testate di gossip. E un ritorno di fiamma a sorpresa che, a quel punto, aveva spiazzato tutti. Katie Price, la supermodella di fama internazionale in ...