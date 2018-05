Barbara D’Urso difende il Grande Fratello e resterà in tv per molto tempo

Grande Fratello 15 : Bettarini contro il programma di Barbara d’Urso : Stefano Bettarino contro il Grande Fratello 15: la frecciatina al programma di Barbara d’Urso Grande Fratello ancora al centro delle critiche e, questa volta, a stroncare il programma di Barbara d’Urso è un altro volto noto del piccolo schermo. Si tratta nello specifico di Stefano Bettarini che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, non ha […] L'articolo Grande Fratello 15: Bettarini contro il programma di ...

Barbara D'Urso vs Aida - "Questi ragazzi sono amatissimi"/ La Nizar si scusa in studio (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.

Aida Nizar rientra al GF : Barbara D’Urso si arrabbia con la spagnola : Grande Fratello 2018, Aida Nizar contro tutti: interviene Barbara d’Urso Aida Nizar è rientrata nella Casa del Grande Fratello. La spagnola aveva qualche sassolino nella scarpa da togliersi contro alcuni concorrenti del reality-show di Canale 5. Barbara d’Urso ha dato alla donna l’opportunità di esporre la sua opinione per l’ultima volta. Inutile dire che il […] L'articolo Aida Nizar rientra al GF: Barbara ...

Striscia la Notizia - sponsor GF : complotto contro Barbara d’Urso? : Grande Fratello: l’ipotesi di Striscia la Notizia su Barbara d’Urso Striscia la Notizia, a pochi minuti dalla messa in onda del nuovo appuntamento del GF con Barbara d’Urso, ha mandato in onda un servizio riguardanti i famosi sponsor che negli scorsi giorni hanno deciso di annullare il loro contratto con il reality show. Le aziende hanno scelto di non continuare il rapporto lavorativo con il programma per non associare i loro ...

Barbara d'Urso/ Striscia la Notizia sulla fuga di sponsor : "Un complotto ai suoi danni" (Grande Fratello 2018) : Barbara d'Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.

Alfonso Signorini - la leucemia gli ha cambiato la vita. E critica Barbara D’Urso : Alfonso Signorini torna a parlare della leucemia che nel 2014 lo costrinse a fermarsi. Il direttore di Chi racconta a “La verità” come la malattia gli ha cambiato la vita. Ricorda precisamente il momento in cui apprese di essere affetto da questa patologia: Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera!. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e ...

Barbara d'Urso/ La regina del trash criticata dal pubblico e dai colleghi (Grande Fratello 2018) : Barbara d'Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.

Milly Carlucci e Barbara D’Urso a Sanremo 2019? Il progetto : Milly Carlucci e Barbara D’Urso insieme alla conduzione del Festival di Sanremo 2019? Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in atto una trattativa segreta fra Rai e Mediaset per portare le due regine della prima serata sul palco dell’Ariston. Sanremo è terminato solo da pochi mesi, registrando un grande successo di ascolti e consensi, ma la macchina del Festival, si sa, non si ferma mai, così gli organizzatori della kermesse ...

Grecia Colmenares in Italia/ L'attrice di "Topazio" e "Manuela" da Barbara D'Urso (Pomeriggio 5) : Grecia Colmenares in Italia incontra gli estimatori a Napoli, L'attrice di "Topazio" e "Manuela" da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, ecco la sua carriera in TV.

Alfonso Signorini critica il Grande Fratello e parla di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso elogiata da Signorini, che però denigra il Grande Fratello Tanti hanno commentato questa nuova edizione del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso, e anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua a riguardo. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha affermato prima di tutto che la conduttrice di Pomeriggio 5 è una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Un parere assai positivo, considerando i loro ...

Grande Fratello - Alfonso Signorini vs Barbara D’Urso : «Questa edizione sta battendo tutti i record del trash» : Alfonso Signorini Staffilata di Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso ed il suo Grande Fratello. Secondo il giornalista, che in passato fu opinionista del reality show di Canale5 sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, l’edizione 2018 del programma “sta battendo tutti i record del trash“. Un giudizio netto, pronunciato senza troppi giri di parole. Invitato a fornire un proprio ritratto di Barbara D’Urso, in una ...

“Chiusura immediata”. GF - il vero colpo di scena. Barbara D’Urso non si aspettava uno choc così : Manca poco alla prossima puntata del Grande Fratello e intanto ne stanno succedendo di tutti i colori. Tanto per dirne una, la produzione ha sbagliato a mandare in onda i filmati e ha mandato in onda, anche se solo per pochi secondi, il video di Alessia Prete sul wc. “Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa – ha scritto la trasmissione per ...

Attacco di Alfonso Signorini a Barbara D’Urso : il Grande Fratello ancora nell’occhio del ciclone : È uno dei giornalisti più famosi in Italia, Alfonso Signorini da anni è ormai considerato il vero e indiscusso re del gossip. Delle volte scomodo e irriverente, ma sempre ‘sul pezzo’ come si usa dire in gergo, opinionista televisivo e Grande amante della cultura, il conduttore televisivo ha recentemente concesso un’intervista a La Verità in cui ha raccontato la sua carriera, ma anche un episodio importantissimo della sua ...

Baye Dame contro il GF? Barbara D’Urso chiarisce a Domenica Live : Grande Fratello 15: Baye contro la produzione? La d’Urso svela a Domenica Live che… Dopo l’entrata di Baye Dame nella Casa della Grande Fratello avvenuta martedì scorso, Barbara d’Urso aveva si era molto arrabbiata contro il ragazzo senegalese per non aver rivolto nemmeno una parola a Aida Nizar. La conduttrice di Domenica Live aveva affermato che pensava che la prima cosa che facesse fosse stato un abbraccio a colei ...