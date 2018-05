Alessandro Di Battista : "Ascoltate la gente nei bar non le Banche"/ Appello a M5S e Lega : "Siate dei patrioti" : Alessandro Di Battista parla su Facebook e sprona i vertici di M5S e Lega a non farsi condizionare dalla Borsa o dall'aumento dello spread: "Non siate emissari del capitalismo finanziario"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:27:00 GMT)

Banche : Lega incontra delegazioni risparmiatori truffati - ok a fondo risarcimenti : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Lavoriamo per risarcire i truffati delle Banche, tutti quelli che avevano investito i loro risparmi ed ora non hanno più nulla. Dobbiamo evitare che oltre all’indescrivibile danno economico si aggiunga un irreparabile danno sociale. Per questo la Lega oltre a sostenere la nascita di un fondo per rimborsare risparmiatori ed aziende, ha presentato anche una pdl per garantire i risarcimenti che, a ...

Anche il Movimento 5 stelle scende in piazza : Banchetti informativi in tutta Italia per rispondere ai gazebo della Lega : Il Movimento 5 stelle esce dal blog. E sta pianificando una serie di iniziative nel fine settimana. BAnchetti sul territorio per far conoscere il più possibile i temi che risulteranno nella stesura definitiva del contratto, sul quale i team negoziatori di 5 stelle e Lega stanno lavorando in queste ore.Un'iniziativa uguale e parallela da quella messa in campo dal Carroccio, che nel weekend consulterà "la cittadinanza" su alcuni ...

Nomine pubbliche : il Banchetto di Lega e Cinque Stelle : Ma in una prospettiva non troppo lontana, ci sono i rinnovi nelle società direttamente partecipate dal ministero dell'Economia in scadenza a fine anno.E anche in questo caso sono decine e decine di ...

Banche : Unimpresa - 43% sofferenze legato a mattone : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Quasi il 43% delle sofferenze bancarie relative alle imprese è legato al mattone. Sul totale di finanziamenti concessi dagli istituti di credito e non rimborsati dalle aziende, pari a più di 127 miliardi di euro, oltre 54 miliardi si riferiscono infatti al settore delle attività immobiliari e a quello delle costruzioni. Le costruzioni pesano per oltre il 27% (35 miliardi) sui crediti deteriorati e le attività ...

Berlusconi scassa il centrodestra : “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac Banche”. Salvini : “Lui stesso livello di Di Battista” : Le consultazioni al Quirinale con la delegazione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione del centrodestra: Salvini e Berlusconi sono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrata Salvini aveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è ...