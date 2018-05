Aziende zootecniche multate dai cc Forestali | non rispettavano benessere animali

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L'Aquila - Alcunenon hanno rispettato le norme suldegli, imposte dall’Unione Europea, nell’ambito dei controlli di Polizia Veterinaria sulla corretta detenzione deglida reddito e da compagnia, nonché sull’attuazione del piano nazionale dell’anemia infettiva degli equini, per i quali la normativa vigente dispone la profilassi obbligatoria, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel di Sangro, proseguendo l’attività di controllo già avviata lo scorso anno, hanno effettuato numerosi sopralluoghi presso ledell’alto Sangro, al fine di verificare se le condizioni di detenzione degli equidi fossero in linea con le direttive imposte dall’ Unione Europea, nonché per prevenire l’eventuale diffusione di malattie infettive. In tale occasione, i Militari hanno accertato che presso alcuni allevamenti ...