Avramopoulos | Italia importante per Ue

ansa

: “Speriamo che non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria in Italia'. Così il commissario europe… - matteosalvinimi : “Speriamo che non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria in Italia'. Così il commissario europe… - LegaSalvini : Avramopoulos: Speriamo Italia non cambi politica migratoria. #Salvini: Interferenza inaccettabile - marisa66666 : RT @07Emmedi: Bruxelles: il commissario europeo alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos: 'Speriamo che col nuovo governo in Italia non ci si… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) ANSA, - BRUXELLES, 16 MAG - "Non voglio interferire con la politica nazionale, c'è un processo in atto e ben presto speriamo l'abbia un governo che sarà un interlocutore, anche per le questioni migratorie. L'è un grande Paese democratico ed ...