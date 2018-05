Auto contro muro | muore 19enne | fidanzata 16enne gravissima

Incidenti : 4 feriti in scontro tra Auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicu

Incidenti : 4 feriti in scontro tra Auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un’auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista era assistito dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale. feriti anche i tre ...

Si schianta contro un'Auto su uno scooter rubato : muore 17enne : MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino, risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è avvenuto ieri ...

Luca Traini - la difesa ottiene la perizia psichiatrica per l'Autore della sparatoria contro i migranti a Macerata : Verrà eseguita una perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e di volere di Luca Traini, autore della sparatoria contro migranti africani a Macerata il 3 febbraio scorso per 'vendicare' Pamela Mastropietro. Lo ha disposto la Corte d'Assise di Macerata che affiderà l'incarico il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi.Respinta invece la richiesta del Procuratore Giovanni Giorgio di ...

Incidente stradale - scontro fra due Auto : due persone in ospedale : I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17:30 circa a Chiaravalle in via Che Guevara per un Incidente stradale. Coinvolte due auto che si sono tamponate. Gli occupanti della ...

Alexei Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non Autorizzata contro Putin : Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione di protesta non autorizzata contro il presidente russo Vladimir Putin, il 5 maggio a Mosca. La The post Alexei Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata contro Putin appeared first on Il Post.

Incidente mortale a Vittoria : Auto contro un palo : Incidente stradale mortale in contrada Serra Bartolo a Vittoria. A perdere la vita il conducente di un'auto, una Fiat Ulisse finita contro un palo.

Roma : Scontro frontale tra Auto - due codici rossi : Roma – Intorno alle 3.30 grave incidente stradale la scorsa notte a Roma, in viale Vaticano all’altezza dei Musei Vaticani. Un taxi in servizio notturno con a bordo tre passeggeri – un italiano e due stranieri – e’ rimasto coinvolto in uno Scontro frontale con un’altra autovettura. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio sono stati i passeggeri di una delle due ...

Android P offre meno controlli sulle notifiche e prepara nuovi Automatismi : La seconda Developer Preview di Android P cambia ancora una volta il comportamento delle notifiche di sistema, alcune delle quali possono essere nascoste. L'articolo Android P offre meno controlli sulle notifiche e prepara nuovi automatismi proviene da TuttoAndroid.

Scontro tra due Auto - deve arrivare l'elisoccorso : Incidente stradale nella mattina di lunedì 14 maggio nella zona industriale di Norcia . Due le auto coinvolte: nell'impatto ci sono stati due feriti , un 20enne e un 70enne. Una delle due auto è ...

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’Autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

Treviso - scontro frontale tra due Auto : morta ragazza di 18 anni - 4 amici sono feriti : Tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato sera a Susegana, in provincia di Treviso: una ragazza di 18 anni è morta e i quattro amici che viaggiavano con lei sono feriti dopo essersi scontrati frontalmente con un'altra vettura in un tratto di strada noto per la sua pericolosità.Continua a leggere