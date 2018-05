Audio | testo e traduzione di Start Again degli One Republic | il nuovo singolo per 13

Paracetamolo - Calcutta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Calcutta, Paracetamolo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Calcutta è Paracetamolo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. È uscito oggi a mezzanotte Paracetamolo, il nuovo singolo di Calcutta, terzo ed ultimo estratto da Evergreen, il secondo album del cantautore di Latina in uscita il 25 maggio. Annunciato a mezzanotte, […]

Audio e testo di Resta quel che resta di Pino Daniele - l’inedito di 9 anni fa in radio dal 14 maggio : Con l'arrivo in radio di resta quel che resta di Pino Daniele inizia il conto alla rovescia verso l'evento commemorativo e benefico in programma il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli, il concerto all stars Pino è. Lunedì 14 maggio alle ore 11.00 nove grandi network radiofonici nazionali - RTL 102.5 radio Italia, radio KissKiss, radio2, RDS, radio Deejay, radio Capital, radio Monte Carlo, radio Zeta L'italiana - hanno trasmesso in ...

Argentario - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Argentario: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Argentario: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Carl Brave, Argentario Testo Ooh ooh ooh Hanno lasciato aperto al quarto piano l’ascensore Salgo le scale a due a due di prescia col fiatone Hanno […]

Noccioline - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Noccioline: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Noccioline: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Carl Brave, Noccioline Testo Franco126 Sto bestemmiando da due ore contro un bancomat Mi sa tanto che mi ha fregato la mia MasterCard Lei su un […]

Borotalco - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Borotalco: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Borotalco: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Carl Brave, Borotalco Testo La luna si specchia sul lungo Aniene Vedo una nutria che danza per me Stanotte le strade piene de gente, de subumani […]

Selena Gomez - Back To You | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Selena Gomez, Back To You: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Selena Gomez è Back To You: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Rilasciato Back To You di Selena Gomez, il nuovo singolo dal Testo dedicato alla storia con Justin […]

Audio e testo Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra dall’album Notti Brave : Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra è disponibile in digital download e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è estratto dall'album Notti Brave, primo progetto discografico di Carl Brave da solista in uscita oggi. Fotografia è il primo singolo estratto dal disco e vede la partecipazione d'eccezione di Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione è di Carl Brave. I due ospiti, ...

Sempre In Due - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Sempre In Due: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Sempre In Due: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Carl Brave, Sempre In Due Testo Io faccio lo scemo ma co’ lei no, non attacca Io tipo da Campari, lei da […]

Pezzo Trap - Gemitaiz | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gemitaiz, Pezzo Trap: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Gemitaiz è Pezzo Trap: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Gemitaiz, Pezzo Trap Testo [Ritornello: Gemitaiz] Lo sai rimango sempre qua Fino a quando lei non se ne va (Mixer T, cì) Resto da solo ma […]

Fotografia - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Fotografia: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Fotografia: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Fotografia” è il primo singolo estratto da “Notti Brave” esordio solista di Carl Brave. Il brano vede la speciale partecipazione di Fabri Fibra e Francesca Michielin. […]

British - Dark Polo Gang | Testo - Audio - MP3 : Canzone Dark Polo Gang, British: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Dark Polo Gang è British: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Venerdì 11 Maggio esce ‘British‘ il nuovo singolo della Dark Polo Gang e oggi, 10 maggio, l’hanno fatto ascoltare in anteprima al pubblico di Deejay chiama Italia. […]

Demi Lovato insultata nel brano del rapper Comethazine - tra versi osceni e sessisti (Audio e testo) : I fan di Demi Lovato sono insorti nei confronti di un rapper di nome Comethazine, che in evidente ricerca di visibilità sul mercato ha attirato l'attenzione pubblicando un brano intitolato Demi. Presentata come una dedica alla popstar, la canzone in realtà è tutt'altro che un tributo, visto il testo dai versi molto espliciti e in alcuni casi offensivi (la Lovato viene appellata come "cagna"), con contenuti a sfondo sessuale e diversi commenti ...

Moscow Mule - Benji & Fede | Testo - Audio - MP3 : Canzone Benji & Fede, Moscow Mule: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Benji & Fede è Moscow Mule: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Moscow Mule” è il titolo del nuovo singolo di Benji e Fede, prodotto da Takagi & Ketra e scritto con Federica Abbate e […]

The Voice 2018 - Maryam Tancredi con Una Buona Idea : testo e Audio inedito : Maryam Tancredi UNA Buona Idea. Maryam Tancredi è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team Al Bano. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Maryam si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Una Buona Idea. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli altri ...