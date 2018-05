Attivo il numero assistenza Iliad Italia 177 già oggi 16 maggio | dove si acquisteranno le

optimaitalia

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Incredibile ma vero, ilè già. Nonostante il lancio del nuovo quarto operatore sia previsto entro il 21 giugno ma in una data ancora sconosciuta, in queste ore è già possibile contattare proprio l'clienti del vettore. Non solo, ma riusciamo grazie alla corposa novità, a darvi notizia pure delle modalità con cui sile SIM del nuovo protagonista del mondo mobiole.Come riportato pure da MondoMobile, ecco che abbiamo contattato personalmente ilal recapito 177. L'audio della telefonata è presente al termine dell'articolo. Come per gli altri operatori, il messaggio IVR automatico presenta le varie opzioni di risposta ai nuovi clienti. Dalla soluzione 1 a quella 4 proposta, ecco che si forniscono informazioni sulle offerte telefoniche, sulla loro gestione e ancora sull'attivazione e ...