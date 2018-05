ASUS Vivo AiO V272 disponibile all’acquisto a aprtire da 13

http://feedproxy.goo

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Cernusco sul Naviglio, 16 maggio 2018.AiO, un incredibile PC all-in-one da 27” che sintetizza bellezza e prestazioni per la migliore esperienza utente nell’utilizzo quotidiano, èall’acquisto in Italia. Questo elegante PC AiO adotta un display NanoEdge con risoluzione Full HD (1920×1080) caratterizzato da cornici incredibilmente sottili, da un vetro edge-to-edge e da un elevato rapporto display-corpo per un’esperienza visiva completamente immersiva. Complemento perfetto per immagini così nitide e realistiche, il comparto audio con avanzati altoparlanti bass-reflex e tecnologiaSonicMaster, che regalano un suono ricco e profondo sfruttando la potenza dei processori di ottava generazione Intel® Core con fino a 16GB di memoria DDR4 e GPU NVIDIA® GeForce®; in questo modo, è possibile garantire prestazioni eccezionali nella produttività e ...