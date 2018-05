Astronomia | smentita teoria già nota sull’abitabilità dei pianeti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’inclinazione e le dinamiche orbitali possono mettere a dura prova l’abitabilità di un pianeta, provocando una caduta delle temperature talmente forte da congelare le sue acque. Secondo uno studio condotto dall’Università di Washington e pubblicato su Astronomical Journal, localizzare un pianeta nella zona abitabile della sua stella ospite – quell’area che consente la presenza di acqua liquida sulla sua superficie – non è sempre una prova sufficiente per decretarne l’abitabilità. Gli scienziati – spiega Global Science – hanno utilizzato un modello al computer per dimostrare che l’eccentricità orbitale e l’obliquità potrebbero influire sulla potenziale abitabilità di un pianeta. La Terra – si legge nello studio – orbita intorno al Sole con un’inclinazione assiale di circa 23,5 gradi con variazioni minime nel corso del tempo. Come ...