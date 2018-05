Astemi | 6 cose che non sopportano

vanityfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) A cena fuori, al pub, in giro, a una festa. Il rapporto fra chi beve (alcolici) e chi non beve non è sempre lineare e pacifico. In particolare, c’è una serie di atteggiamenti – dei bevitori – che ai non bevitori proprio non vanno giù. O almeno, possono non andar giù. Perché dimostrano scarsa attenzione e possono rovinare una serata partita bene. LEGGI ANCHEAlcol: il 36% degli adolescenti fra 11 e 13 anni beve, uno su due entro i 19 «Chi non beve ha dei sentimenti e vuole essere ascoltato» ha scritto Ann Brenoff sull’Huffington Post Usa. Nel senso che occorre avere sensibilità e un occhio rispetto a chi non ordina vino, birre e superalcolici. Per esempio e anzitutto nella divisione del conto: farlo alla romana, come si dice, e non pagando ciascuno ciò che ha ordinato è scorretto rispetto a chi non ha bevuto e non ha evidentemente speso parecchi euro per gli alcolici, non sempre a buon ...