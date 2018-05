Assegno familiare | ultime novità dall’Inps su limiti di reddito e importi

NoiPA - Assegno nucleo familiare sospeso dal 1° luglio 2018 : cosa fare : L’assegno per il nucleo familiare NoiPA viene sospeso automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2018. E’ così per tutti i lavorstori pubblici e privato che lo ricevono. Ogni anno, bisogna rinnovare la domanda per continuare a percepirlo. NoiPA invierà agli interessati (se non l’ha già fatto), apposita comunicazione, in cui invita a rinnovare la domanda. […] L'articolo NoiPA, assegno nucleo familiare sospeso dal 1° luglio 2018: ...