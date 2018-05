Asd Frascati Skating Club | Due podi per i fratelli Neri

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma – Un appuntamento internazionale non banale per l’Asd. Quello con la Coppa di Germania di pattinaggio artistico, a Friburgo a cui hanno partecipato iFrancesca e Lorenzo, è stato un evento speciale per gli atleti tuscolani. Perché è stato il primo all’estero senza Gabriele Quirini e perché per la prima volta si è utilizzato il nuovo sistema di giudizio Rollart. Il nuovo sistema “Un sistema che indubbiamente influenza anche la nostra prestazione” dicono in coro i. Usciti dalla tappa tedesca con un terzo posto di ottimo nelle rispettive categorie. Francesca, classe 1997, si è arrampicata sulo Seniores e si dice “sicuramente soddisfatta di questo risultato. Mi ero preparata bene per questo appuntamento. Ma a una settimana dalla gara ho avuto una contrattura muscolare al bicipite che mi ha fatto saltare gli ...