Ascolti tv | vince nonostante le polemiche il Grande Fratello 2018

Ascolti TV | Martedì 15 maggio 2018. Grande Fratello vince con il 24.9% - Il Confine 15.2% : Barbara D'Urso e Aida Nizar Su Rai1 la prima puntata de Il Confine ha conquistato 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 4.237.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film X-Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv - vince Il Capitano Maria con oltre 6.1 milioni di telespettatori : La gara agli Ascolti di lunedì 14 maggio è stata vinta dalla fiction ‘Il Capitano Maria‘ di Rai1 con Vanessa Incontrada, che si è imposta con 6.174.000 telespettatori e il 25.8% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, decisamente staccato, ‘Taken 3 – L’Ora della Verità’ su Canale 5, con 2.174.000 telespettatori e il 10% di share. Terza posizione per ‘Report’ su Rai3 con 1.837.000 ...

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Sabato 12 maggio 2018. Vince Amici (21.37%) - Eurovision Song Contest 18.63%. Ulisse 8.88% : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'ESC Su Rai1 la finale di Eurovision Song Contest 2018 – in onda dalle 21 alle 0.49 – ha conquistato 3.427.000 spettatori pari al 18.63% di share (qui gli Ascolti della scorsa edizione). Il programma ha ottenuto 14.584.000 contatti. Su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.11 alle 00.05 – ha raccolto davanti al video 4.290.000 spettatori pari al 21.37% di share. A ...

Ascolti tv - vince La mafia uccide solo d’estate con oltre 3.7 milioni di telespettatori : Il programma più visto della prima serata del 10 maggio è stata la fiction “La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2” trasmessa da Rai1, che è stata seguita da 3.738.000 telespettatori con uno share del 16.5%. Ascolti tv prime time Su Italia 1 “Le Iene” hanno intrattenuto 1.973.000 spettatori con il 10.7%. Su Canale 5 il film “Storia di una Ladra di Libri“, con Emily Watson, ha raccolto davanti ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 4 milioni di telespettatori : ‘Che tempo Che Fa’ su Rai1 si aggiudica l’ascolto più alto del prime time di domenica 6 maggio conquistando 4.093.000 telespettatori e il 17% di share (il successivo segmento ‘Che tempo Che Fa – Il Tavolo’ ottiene 2.289.000 telespettatori e il 15% di share). Ascolti tv prime time Al secondo posto ‘Le Iene Show’ su Italia 1 con 2.123.000 telespettatori e l’11.7% di share. In terza posizione ...

Ascolti tv 5 maggio 2018 : vince Amici (20 - 9%) - Ballando con le stelle (18 - 5%-20 - 5%) : Ascolti tv sabato 5 maggio 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Tra la semifinale di Ballando con le stelle 13 e la quinta puntata di Amici 17 Serale, chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 5 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a […] L'articolo Ascolti tv 5 maggio 2018: vince Amici (20,9%), Ballando con le stelle (18,5%-20,5%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 4 maggio 2018 : La Corrida vince la serata col 23 - 5% di share : Ascolti tv venerdì 4 maggio 2018: ieri sera in prima serata La Corrida vista da 5,2 milioni di spettatori 5 milioni 296 mila telespettatori medi ed il 23,5% di share. Questi gli Ascolti tv registrati dalla quarta puntata de La Corrida, in onda venerdì 4 maggio 2018 in prima serata su Rai1. Alla fine di […] L'articolo Ascolti tv 4 maggio 2018: La Corrida vince la serata col 23,5% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv : vince Che tempo che fa con Matteo Renzi fra gli ospiti : Vittoria per Fabio Fazio in prima serata con Che tempo che fa: il programma, che ieri ha avuto tra gli ospiti Matteo Renzi, è stato seguito nella prima parte da 4 milioni 145 mila spettatori con il 18.