Arriva OnePlus 6 ' Lo smartphone più potente e alla metà del costo degli altri'

OnePlus 6 Arriva Su Amazon Italia : E’ possibile comprare OnePlus 6 su Amazon Italia. OnePlus 6 disponibile su Amazon Italia per l’acquisto. OnePlus 6 sarà venduto e spedito da Amazon Italia. Prezzo e disponibilità OnePlus 6. Puoi finalmente comprare OnePlus 6 su Amazon Italia OnePlus 6 Amazon Italia E’ tutto vero: OnePlus 6 sarà ufficialmente in vendita su Amazon.it dal 22 maggio. Mentre è ormai tutto pronto […]

Xiaomi - OnePlus e Hisense : la Cina tech è sempre più vicina (anzi è già Arrivata) : Dopo Huawei il continente rosso sbarca in forze con i suoi brand in Europa. Il 24 maggio debutta Xiaomi, l’Ikea della tecnologia consumer. Gli smartphone sono solo una piccola parte del suo business. In pancia ha quasi seimila diversi prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino ai purificatori dell’acqua...

Riparte la “permuta” dello smartphone in vista di OnePlus 6 - mentre in Cina Arrivano inviti in vetro : Riparte per OnePlus 6 il programma di trade-in, quello che assomiglia un po' ad una permuta, per prendere in prestito un'immagine dal mondo dell'auto L'articolo Riparte la “permuta” dello smartphone in vista di OnePlus 6, mentre in Cina arrivano inviti in vetro proviene da TuttoAndroid.

Google Lens Arriva su OnePlus 5T - 5 - 3T e 3. Nessuna segnalazione in Italia : voi lo avete? : Fioccano le segnalazioni sull'implementazione di Google Lens sui gadget OnePlus. Su Reddit sono in diversi ad annunciarne l'arrivo su OnePlus 5T, 5, 3T e 3 L'articolo Google Lens arriva su OnePlus 5T, 5, 3T e 3. Nessuna segnalazione in Italia: voi lo avete? proviene da TuttoAndroid.

Il modding spinge LG V20 - OnePlus 5T e 5 laddove i produttori non Arrivano : Disponibile LineageOS 15.1 per LG V20 anche se in versione non ufficiale, mentre per OnePlus 5T e 5 arriva il "supporto esterno" a Project Treble L'articolo Il modding spinge LG V20, OnePlus 5T e 5 laddove i produttori non arrivano proviene da TuttoAndroid.

OnePlus vuol rimediare in fretta : Arrivano le OxygenOS Open Beta 25 e 34 per OnePlus 3T e 3 : OnePlus vuol farsi perdonare: dopo la gaffe delle scorse ore, sono state rilasciate le OxygenOS Open Beta 25 e 34 rispettivamente per OnePlus 3T e 3 L'articolo OnePlus vuol rimediare in fretta: arrivano le OxygenOS Open Beta 25 e 34 per OnePlus 3T e 3 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 potrà nascondere il notch e potrebbe Arrivare insieme a cuffie wireless : OnePlus 6 permetterà agli utenti di nascondere il notch attraverso una apposita soluzione software, probabilmente in modo simile a quanto visto su Huawei P20 e P20 Pro. Inoltre il nuovo top di gamma potrebbe essere presentato in concomitanza alle cuffie Bluetooth OnePlus Bullets wireless. L'articolo OnePlus 6 potrà nascondere il notch e potrebbe arrivare insieme a cuffie wireless proviene da TuttoAndroid.

Le OxygenOS Open Beta 33 e 24 per OnePlus 3 e 3T Arrivano a due settimane dalle precedenti : Comincia con delle curiose scuse il thread con cui OnePlus annuncia sul forum ufficiale le OxygenOS Open Beta 33 e 24 rispettivamente per OnePlus 3 e 3T L'articolo Le OxygenOS Open Beta 33 e 24 per OnePlus 3 e 3T arrivano a due settimane dalle precedenti proviene da TuttoAndroid.