Arriva la Closed Beta di The Crew 2 | vediamo quando

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ubisoft annuncia che ladi The2 si terrà dal 31 maggio al 4 giugno per PlayStation 4 e per la famiglia Xbox, incluso Xbox One X e Windows PC. I giocatori possono già iscriversi per aggiudicarsi la possibilità di partecipare allasu thegame.com. I giocatori selezionati potranno precaricare laa partire dal 29 maggio su tutte le piattaforme. Durante la, i giocatori potranno provare il primo livello del sistema di progressione, sfidandosi via terra, acqua e cielo in alcune gare delle prime quattro discipline, Street Race, Rally Raid, Powerboat e Aerobatics, in uno scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. Per creare un'esperienza ancora più adrenalinica, i giocatori potranno usare la funzionalità Cambio Rapido e cambiare istantaneamente il proprio veicolo in base alla superficie che incontrano, così ad esempio un aeroplano ...