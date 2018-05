Arriva Gea | la capsula di caffé eco-friendly

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Unada caffè compostabile da gettare nell’umido, agevolando lo smaltimento del caffè e restituendo fertilizzante di qualità all’agricoltura. Si chiama Gea e a metterla a punto è la Flo Spa, produttore di packaging per alimenti, che l’ha realizzata in partnership con NatureWorks LLC che produce biopolimeri. Gea è interamente composta da PLA Ingeo, un biopolimero tecnico prodotto da NatureWorks, derivante da risorse vegetali rinnovabili. Ingeo è certificato per sistemi di compostaggio industriale secondo lo standard europeo EN-13432 e statunitense Astm D6400-04. Il risultato è unastabile, capace di mantenere inalterate le proprie caratteristiche nel tempo e in grado di disintegrarsi se posta in condizioni di compostaggio industriale. Le capsule Gea hanno superato i test di industrializzazione e di riempimento presso importanti torrefattori partner di Flo e saranno ...