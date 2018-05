Arresto Montante | indagato l' ex governatore Rosario Crocetta

Arresto Montante : indagato anche l'ex governatore Crocetta : anche l'ex governatore Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ...

Arresto Montante : spuntano fondi neri per le campagne elettorali : E' quanto emerge dall'ordinanza emessa dalla procura di Caltanissetta, che definisce il 'sistema Montante'. Un giro di favori, denaro e spie fra imprenditoria e politica corrotta -

Arresto Montante - l’intercettazione su Crocetta : “È un cretino. Ai giornali bisogna dare soldi. Come fa Renzi” : L’ex governatore Rosario Crocetta era un “cretino, un coglione di dimensioni cosmiche“. Il motivo? Aveva azzerato l’ufficio stampa della Regione Siciliana. E questo per Antonello Montante era una follia. D’altra parte l’ex presidente di Confindustria Sicilia ci teneva molto ad avere buoni rapporti con i giornali. E per mantenerli aveva il suo metodo: inondarli di pubblicità così “non rompono i ...

Arresto Montante - "talpa all'Antimafia" : ANSA, - PALERMO, 15 MAG - Una 'talpa' in commissione Antimafia avrebbe riferito all'ex presidente di Confindustria in Sicilia Antonello Montante, arrestato ieri per associazione a delinquere ...

Corruzione : Arresto Montante - oggi l’interrogatorio : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) – Verrà interrogato oggi pomeriggio a Caltanissetta l’imprenditore Antonello Montante, ex Presidente degli industriali siciliani ed ex responsabile Legalità di Confindustria nazionale, arrestato all’alba di ieri con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Secondo la Procura di Caltanissetta, che ha coordinato l’inchiesta condotta dalla Squadra mobile ...

Montante - da paladino dell'antimafia all'Arresto : ... prefetture e associazioni antiracket col placet trasversale della politica da Beppe Lumia ad Angelino Alfano, da attestati di stima di tanti magistrati e con la risonanza sui media. E' potente, ...

Corruzione : Arresto Montante - trasferimenti per carabinieri e assunzioni per parenti : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - trasferimenti ai Servizi segreti, o in sedi prestigiose, e ancora assunzioni di mogli o amiche. C'è tutto questo nella rete di spionaggio che, secondo la Procura di Caltanissetta, avrebbe messo su l'imprenditore Antonello Montante, arrestato all'alba di oggi con l'accu

Corruzione : Arresto Montante - in manette anche due poliziotti - un carabiniere e un finanziere : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ci sono anche due poliziotti, un carabiniere e un finanziere tra le sei persone arrestate all’alba di oggi nell’ambito dell’indagine che ha portato ai domiciliari l’imprendtore Antonello Montante, ex Presidente di Confindustria Sicilia. Si tratta di un capocentro della Dia di Palermo poi trasferito ai Servizi segreti, un poliziotto in pensione, un sostituto commissario in servizio alla ...

Caltanissetta : Arresto Montante - quando i pm scoprirono il suo archivio segreto : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Un vero e proprio archivio, sia cartaceo che elettronico, su cui conservava tutto, dai telegrammi, alle email, sms, i regali fatti, contributi concessi, fotografie con ministri, politici, capi della polizia. Ecco quanto trovato dagli inquirenti nel 2016 nell’abitazione di Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali siciliani arrestato all’alba di oggi per associazione per ...

