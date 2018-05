Arrestato lo stalker della sindaca di Casalserugo Da tre anni la perseguitava

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da stalker. Uomo Arrestato perché aveva pistola con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

Stalker seriale Arrestato a Montereale - finisce un incubo per una coppia compaesana : L'Aquila - I Carabinieri della Stazione di Montereale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, Dott.ssa Guendalina BUCCELLA, nei confronti di L.A. classe ‘49, di Montereale, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, estorsione, minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e porto ...

Paura per Rihanna - stalker si intrufola nella sua casa : Arrestato - : Un 26enne è riuscito a entrare nell'abitazione di Los Angeles della pop star e ci è rimasto 12 ore prima di essere sorpreso e arrestato. La cantante per fortuna era assente

Bergamo - stalker perseguita la ex e le invia decine di pizze a casa : Arrestato : Ha perseguitato la ex moglie per giorni. Nel disperato tentativo di riconquistarla, le ha inviato a casa decine di pizze d'asporto. Ma non è servito: dopo l'ultimo regalo non gradito, l'innamorato ...

Stalker perseguita la ex e le invia decine di pizze a casa : Arrestato : Ha perseguitato la ex moglie per giorni. Nel disperato tentativo di riconquistarla, le ha inviato a casa decine di pizze d'asporto. Ma non è servito: dopo l'ultimo regalo non gradito, l'innamorato ...

Brindisi - tenta di uccidere stalker sparando fucilate tra la gente : Arrestato bracciante : Pomeriggio di follia a Ceglie Messapica per un 54enne che ha ferito un 37enne alle gambe e al volto. All'origine dell'agguato i presunti atti persecutori nei...

CRONACA : INFERNO FINITO - STALKER Arrestato DOPO MESI DI PEDINAMENTI E MINACCE : LECCO DOPO MESI di persecuzioni, finalmente l'arresto: a finire in manette venerdì mattina S. M., 42enne di Traona , SO, , accusato di stalking ai danni della ex . L'intervento della Polizia di Stato ...

Taylor Swift - Arrestato stalker armato : Ennesimo stalker sulle tracce di Taylor Swift, questa volta inseguita da Julius Sandrock, 38enne arrestato mentre si trovava a pochi metri dall'abitazione di Beverly Hills della popstar. Ciò che fa venire i brividi sono gli oggetti trovati insieme all'uomo: un coltello, una corda e delle munizioni oltre ad una maschera e dei guanti in lattice.L'uomo, ossessionato da Taylor, arrivava direttamente dal Colorado. Ha guidato per ore, pur di ...

Fotomontaggi hard delle vittime - Arrestato stalker : Postava su Facebook Fotomontaggi hard apponendo il viso delle sue vittime su corpi di donne nude in pose o atteggiamenti sessuali . Uno stalker di 58 anni è stato arrestato dai militari del Gruppo ...

Sibari. Fotomontaggi porno sui social - Arrestato stalker : Sibari. Fotomontaggi porno sui social, arrestato stalker – Ha 58 anni ed è stato arrestato dalla guardia di finanza di Sibari, nel cosentino, perché realizzava dei Fotomontaggi hard e poi li postava sui social network. La Procura di Castrovillari lo ha individuato alla fine di una lunga indagine. F.I. apponeva il viso di persone su corpi di donne nude in pose o atteggiamenti sessuali espliciti. Le vittime, in particolare due coniugi, ma ...

Stalker Arrestato sotto casa della ex : aveva il divieto di avvicinarsi : La donna lo ha denunciato ma lui ha ignorato la diffida. Anche in questo caso il divieto di avvicinamento si è rivelato un provvedimento inefficace, non sufficiente a tutelare la donna dall'ex ...

Rivara - Arrestato uno stalker : perseguitava l'ex fidanzata : Un operaio 34enne, di Rivarolo, ha seguito la donna fino alla caserma dei carabinieri dove si stava dirigendo per chiedere aiuto

Stalker 70enne minaccia donna - nella sua auto diverse armi - Arrestato : Teramo - Si era appostato con l'auto sotto l'abitazione della donna di cui si era invaghito e dalla quale non era corrisposto, armato fino i denti, forse preparando un agguato: i carabinieri della compagnia di Giulianova, diretti dal maggiore Vincenzo Marzo, hanno arrestato lo Stalker che da quasi due anni aveva preso di mira una 47enne giuliese. Si tratta di un 70enne di Giulianova, ritenuto il mittente non solo di lettere minatorie, ...

Milano - terrorizzati vivevano in casa senza più far rumore : Arrestato il vicino stalker : vicino di casa stalker a tal punto da non poter più fare neppure un rumore. Una famiglia con cinque figli era arrivata al punto di evitare di usare l'asciugacapelli, di fare meno docce possibili, di ...