Arbitro fischia rigore inesistente | arrestato

(Di mercoledì 16 maggio 2018) "Sarà detenuto per 48 ore e consegnato a procuratore in carica". Ad annunciarlo è stato il ministero degli Interni serbo: l'Srdjan Obradovic, finito nella bufera per l'arbitraggio di una partita fondamentale per la qualificazione in Europa League nel campionato serbo, è stato. L'accusa? "E' sospettato di aver abusato della sua autorità nel match tra Spartak Subotica e Radnicki Nis per favorire la squadra di casa contro i rivali".In confronto le polemiche del calcio italiano sono nulla. Ma andiamo con ordine. La partita in questione è quella tra Spartak Subotica e Radnicki Nis, finita 2 a 0 per lo Spartak. Di fronte a un giudice di Novi Sad il fischietto dovrà rispondere dell'accusa di aver favorito la squadra ora terza classificata (ai danni proprio del Nis).Dalle immagini, in effetti, si evince che se il primopoteva essere correttorlo, sul secondo i ...