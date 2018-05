Aprono a Roma i primi BeeHotel - alberghi per api solitarie [GALLERY] : 1/6 Credit: Carlo Taccari ...

Roma : riAprono a settembre asilo e scuola d’infanzia in via Prampolini : Roma – Riapriranno a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2018–2019, le strutture educative comunali di via Natale Prampolini danneggiate da un incendio nell’ottobre scorso. L’asilo nido e la scuola d’infanzia situate nel VI Municipio verranno resi di nuovo agibili grazie a uno stanziamento di 217 mila euro. Disposto dalla Giunta Capitolina mediante un prelevamento dal Fondo di riserva. L’antefatto Gli istituti furono ...

Roma. Corsi Pubblici di giardinaggio : riAprono le prenotazioni : Domani, mercoledì 2 maggio, riaprono le prenotazioni per l’iscrizione all’edizione 2019 dei Corsi Pubblici di giardinaggio, promossi dal Dipartimento Tutela

Formula E Roma : strade chiuse - alternative e quando riAprono : Nel weekend la Formula E sbarca a Roma per il primo E-prix italiano, in calendario sabato 14 aprile. A seguire le informazioni sulla viabilità del traffico, con le strade chiuse e quando riapriranno. La capitale italiana, nelle prossime 24 ore, sarà sotto i riflettori dei tanti appassionati sportivi che guardano con sempre più interesse il campionato delle monoposto alimentate dal motore elettrico. L'E-prix di Roma è la settima prova del ...

Roma - si Aprono voragini sulla Salaria : 50 auto con le ruote squarciate : Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C'è una lunga fila di macchine all'altezza della ...

Maltempo Roma - si Aprono buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - si Aprono 90 voragini ogni anno e 250mila persone sono a rischio alluvione ‘Sistemare sottosuolo? Serve un miliardo’ : Ci vorrebbero 100 milioni di euro l’anno (circa 1 miliardo in dieci anni) per mettere in sicurezza la Capitale d’Italia dal rischio idrogeologico. Tutto ciò, per garantire l’incolumità dei circa 500mila Romani che vivono sia in aree a rischio alluvione – a causa delle sempre più frequenti piene del Tevere – sia nei quartieri del quadrante sud-est dove si registrano la maggior parte delle 90 voragini che si aprono ogni anno nelle ...

Roma - Balduina e Portuense chiuse Si Aprono ancora voragini : voragini nel sottosuolo. Di varie forme e dimensioni. In procinto di inghiottire veicoli, oppure latenti in attesa che la situazione peggiori all'improvviso. O ancora accumunate dal rischio di un ...

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riAprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...