App per risultati sportivi in tempo reale

Giro d'Italia - la maglia rosa Yates vince la tAppa di Osimo. Aru e Froome perdono altri secondi : La maglia rosa Simon Yates della Mitchelton-Schott ha vinto la tappa numero 11 del Giro d'Italia 101: 156 chilometri da Assisi a Osimo. Al secondo posto Tom Dumoulin della Sunweb seguito da Davide ...

Il Pirata Barbastrisce sbarca al Teatro del Giglio : sabato il nuovo Appuntamento di Lucca Junior Opera : Il progetto Lucca Junior nasce per promuovere e sostenere la trasmissione del sapere teatrale e operistico, attraverso spettacoli specificatamente pensati per un pubblico di giovanissimi, nei quali ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come preannunciato da alcune indiscrezioni lanciate da WAbetaInfo settimane fa, gli admin possiedono adesso il potere di decidere se tutti ...

Apprendistato : a Palazzo Isimbardi presentate le linee guida per una migliore collaborazione tra pubblico e privato : ... Politiche Sociali e Giorgio Mantoan, delegato alle Politiche Giovanili, Massimo Ferlini, Presidente di Formaper, nonché numerosi esperti, amministratori e rappresentanti del mondo del lavoro, della ...

App - Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 16-17 Maggio 2018 : Più di 50 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 16-17 Maggio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Oltre 50 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 16-17 Maggio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 50 app scontate tantissime applicazioni Gratis […]

Giro - 11.ma tAppa : è ancora super Yates : 16.55 Si scrive Assisi-Osimo (156km),si legge Michele Scarponi. E' proprio la maglia rosa Simon Yates ad onorare alla grande la memoria del compianto cprridore di Filottrano: strepitoso l'attacco del britannico a poco più di 1km dall'arrivo,sui duri strappi finali,ai quali resiste solo un ottimo Tom Dumoulin,giunto con 2" di ritardo. Terzo Formolo, 5° Pozzovivo e 10° Fabio Aru,che perde ulteriore contatto dal leader della corsa Sfuma a 5km dal ...

Gli ultimi scogli sul tavolo dei leader : migranti - sicurezza - grandi opere e rApporti con l'Ue : Immigrati, sicurezza, grandi opere e rapporti con l'Unione europea finiranno direttamente sulla scrivania dei due leader. "Io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni", ammette lo stesso Luigi Di Maio mentre il tavolo tecnico sta per terminare il suo lavoro e consegnare la bozza del programma al capo politico M5S e al segretario leghista. Saranno loro a siglare il patto imprimendo nero su bianco quale sarà la linea politica del governo ...

En guerre - scenari degni del primo Ken Loach : venti minuti di Applausi per il film di Stéphane Brizé : filmare la guerra per il lavoro. E con essa tutti i sentimenti di rabbia, frustrazione e indignazione. Stéphane Brizé c’è riuscito. A tre anni dal solido La legge del mercato, sbarca sulla Croisette con il potente En guerre, riscuotendo finora il più lungo e caldo applauso ad una proiezione ufficiale del concorso di Cannes 2018. Anticamera di un gradimento evidente che potrebbe risuonare anche nelle “stanze” dei giurati, e dunque sortire un bel ...

GiAppone - il treno parte con 25 secondi di anticipo : l’azienda si scusa per “l’enorme inconveniente non scusabile” : In Giappone a creare “grandi disagi” sono i treni che partono prima del dovuto, anche se di pochissimo. Tanto da costringere le ferrovie a scusarsi per un anticipo di 25 secondi, come accaduto venerdì mattina a Notogawa, 60 chilometri a nord di Kyoto, quando un treno della West Japan Railways diretto a Nishi-Akashi ha lasciato la stazione alle 7.11.35, mentre la partenza era prevista per le 7.12. “L’enorme ...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : verso il gran finale! Percorso 11^ tAppa : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 11^ tappa Assisi-Osimo: Percorso e orari di questa ostica frazione sugli Appennini, possibili insidie (oggi 16 maggio)(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:52:00 GMT)

AIPB - Appello al governo : 'Urge nuovo ossigeno per le nostre imprese' : " Perché il risparmio privato possa svolgere questo ruolo propulsore dell'economia reale prosegue occorre però che vi sia, prima di tutto, un contesto favorevole e auspico che il prossimo governo ...

Internazionali d’Italia - immenso Fognini : Thiem al tAppeto - Fabio superbo! : Internazionali d’Italia, Fabio Fognini gioca un grande match contro Thiem, uno dei tennisti più in palla del momento: adesso tocca a Gojowczyk Internazionali d’Italia, Fabio Fognini passa al terzo turno dopo un incontro fantastico vinto con Thiem. Tre lottatissimi set per far fuori l’austriaco, 6-4 1-6 6-3. Fognini oggi ha messo in mostra la grande voglia di andare avanti nel torneo di casa, dove affronterà al terzo turno ...

WhatsApp : tante novità per i gruppi - ecco cosa cambia : tante novità e funzioni per i gruppi WhatsApp: oltre al nome, ad esempio, sarà possibile aggiungere una descrizione, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo”. WhatsApp in un post precisa che si potrà “impostare lo scopo, le regole e l’argomento del gruppo“. Quando un nuovo utente entra nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat. Gli amministratori inoltre potranno ora ...

Gaza - Appello dell’Onu : “Agire per evitare una guerra” : Gaza, appello dell’Onu: “Agire per evitare una guerra” Gaza, appello dell’Onu: “Agire per evitare una guerra” Continua a leggere L'articolo Gaza, appello dell’Onu: “Agire per evitare una guerra” proviene da NewsGo.