ANNA FRANK | SCOPERTE DUE PAGINE DEL DIARIO Il commento di Frank van Vree | direttore del

Sesso e barzellette : ecco le pagine inedite del Diario di ANNA Frank : Delle pagine nascoste, che Anna Frank aveva coperto con una carta marrone e che non erano mai state svelate. Ma grazie al lavoro certosino - durato due anni - della Fondazione Anna Frank , ora sarà possibile leggerle. Le pagine sarebbero state scritte il 28 settembre del 1942 quando la ragazza era nascosta ad Amsterdam da circa tre mesi. "Materie sessuali", è questo il titolo che Anna dà alle pagine del suo Diario . In queste parole risparmiate ...

Il Diario di ANNA FRANK : le riflessioni sul sesso nelle pagine segrete : In due pagine del suo Diario , Anna Frank aveva scritto riflessioni intime: se ne vergognò quasi subito e, per paura che qualcuno potesse leggerle, e le copri con nastro adesivo marrone. Da allora le pagine 78 e 79 dell’ormai celebre Diario sono rimaste segrete , ma grazie a nuove tecnologie digitali gli esperti sono riusciti a leggere il contenuto nascosto. La scoperta è stata annunciata dalla Anne Frank House: sulle due pagine di quaderno ...

