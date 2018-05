Anna Frank | ricostruite due pagine inedite del suo Diario Contengono barzellette e

Ricostruite due pagine inedite Diario di Anna Frank : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Anna Frank - ricostruite due pagine inedite del Diario (e riguardano le sue curiosità sessuali) : "Due pagine nascoste" del Diario di Anna Frank celano le curiosità e le scoperte sessuali di un'adolescente, dall'arrivo del ciclo ai rapporti tra uomini e donne passando per la prostituzione ma anche per la possibile omosessualità dello zio materno Walter.A rivelare il contenuto di quelle righe finora inedite del Diario - secondo i media israeliani - è stata la Fondazione Anna Frank che ha ricostruito il testo nascosto, ...

Anna Frank parlava anche di sesso : scoperte le pagine segrete del diario : Le pagine nascoste di Anna Frank Il diario più famoso del mondo non smette di riservare sorprese. A distanza di oltre 70 anni dalla sua pubblicazione, il New York Times rivela che due istituti di ...

Le pagine segrete nel diario di Anna Frank : Grazie alle nuove tecnologie si è scoperto che cosa contengono: pensieri sul sesso e barzellette che lei stessa definisce "oscene" The post Le pagine segrete nel diario di Anna Frank appeared first on Il Post.

Scoperto chi denunciò Anna Frank? Ex agente FBI riapre il caso e pubblica un libro shock : Nel 2019 si commemoreranno i 75 anni dall'arresto di Anna Frank e della sua famiglia. Una triste vicenda su cui non è stata ancora fatta chiarezza: molte le ipotesi formulate sull'identità del delatore che avrebbe denunciato la presenza dei Frank nei locali di Prinsengracht 263 alle SS, ma nessuna certezza. Un caso irrisolto, su cui però potrebbe essere gettata nuova luce da un libro che sarà edito da Harper Collins: ...

Scoperto chi denunciò Anna Frank : il libro che risolve il caso 75 anni dopo : Harper Collins ha annunciato la pubblicazione di un libro che potrebbe riscrivere la storia: chi denunciò la famiglia Frank? L’identità del delatore potrebbe essere rivelata, ma dovremo attendere il 2020.Continua a leggere

Anna Frank : chi denunciò la famiglia alle SS? Nel 2020 il libro che risolverà il caso : Harper Collins ha annunciato la pubblicazione di un libro che potrebbe riscrivere la storia: chi denunciò la famiglia Frank? L’identità del delatore potrebbe essere rivelata, ma dovremo attendere il 2020.Continua a leggere

Derby di Roma - cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio : interviene la Procura : La Procura di Roma è in attesa nei prossimi giorni di un’informativa della Digos per aprire poi un’indagine sui cori antisemiti e i saluti Romani fatti ieri sera a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio prima del Derby con la Roma che si è giocato allo stadio Olimpico. Fra il materiale al vaglio dei pm Romani anche un video in cui si vede un ultras intonare il coro ‘Anna Frank è della Roma’. La sezione Antiterrorismo della Procura di Roma intanto ...

Roma - cori antisemiti degli ultrà della Lazio su Anna Frank : indaga la Digos : I cori antisemiti gridati ieri a Roma da un gruppo di supporter della Lazio diretto allo stadio Olimpico per assistere al derby finiranno sotto la lente della Procura di Roma. 'Anna Frank è Romanista',...

Lazio - altra vergogna! Cori 'Anna Frank è della Roma' nel derby : la FIGC dorme : Il fatto fece scalpore: ne parlarono i media di tutto il mondo. La pena comminata alla Lazio dal Tribunale sportivo della FIGC, fu minore di quella richiesta dal Procuratore Pecoraro: 50 mila euro, ...

Derby Lazio-Roma - i cori dei laziali : "Anna Frank è romanista" : Ancora Anna Frank . E ancora una volta i tifosi della Lazio coinvolti. Poco prima del Derby con la Roma, valido per conquistare la Champions League dell'anno prossimo, nei pressi di ponte Milvio ...

Lazio e Roma non si fanno male e rimangono appaiate al terzo posto Classifica| Foto Cori contro Anna Frank : Le due squadre restano terze a pari punti, nel finale traversa di Dzeko con i biancocelesti in dieci per l’espulsione di Radu

Lazio-Roma 0-0. Cori contro Anna Frank sul ponte Milvio prima della partita : partita ad alta tensione la stracittadina romana. Allla fine è pari tra biancocelesti e giallorossi Lazio-Roma, qui la diretta testuale del derby dalle 20.45 Real Madrid-Juventus, Buffon: "Ridirei le ...

Ilaria D'Amico - lo sfogo brutale contro i cori laziali su Anna Frank : 'Denunciate questi cretini' : A poche ore dal derby tra Roma e Lazio torna puntuale la polemica sui cori lanciati da alcuni tifosi laziali che hanno intonato il solito: 'Anna Frank è della Roma'. Sui social impazzano diversi ...