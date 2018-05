Andrea | il ragazzo senza braccia e gambe che vuol tornare a correre

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018)Morana ha 24 anni, è unsolare e come tanti suoi coetanei ama la vita e lo sport. La sua esistenza scorreproblemi finché un giorno, all'improvviso, viene colpito da una meningite fulminante. I medici lo lascianofiato: per salvargli la vita, è necessario amputare tutti gli arti. Da un giorno all'altro,si ritrova costretto a letto. Ma non intende mollare.Ispirandosi alla storia di Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma che ha trasformato l'handicap in opportunità, non si è vergognato della sua condizione. E per sentirsi ancora più vivo, ha cominciato a pubblicare su Instagram le sue fotografie, mostrando lee lefasciate dopo l'amputazione, le cicatrici sparse ovunque e soprattutto un sorriso grande così.Ma dalle parole, o meglio dalle fotografie,intende passare ai fatti. Dopo essere stato sommerso dall'ondata di ...